В Москве на Крещение ударят морозы, а сугробы вырастут в 1,5 раза

На Крещение Москву и Подмосковье подморозит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь со вторника на среду, 19 января, православные россияне будут отмечать праздник Крещения Господня. В храмах будут идти специальные службы, а потом желающие отправятся к купелям. Есть на Руси давняя традиция, какой бы ни была погода, в этот день троекратно окунаться с головой в студеную воду, крестясь. Так что какой будет в этот день погода - вопрос очень важный.

Между тем синоптики прогнозируют, что на Крещение Москву и Подмосковье подморозит. По сообщениям специалистов, если днем в понедельник ожидается 0…-5 градусов, ночью температура опустится до -7. Во вторник будет до -6 днем и до -8 ночью.

- На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные, - рассказывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится. В итоге в Москве воздух остынет до -10…-12, по области: на юге и востоке -7…-12, на западе и севере до -12…-17, в самых северных районах Подмосковья до -20.

Все это время будут продолжать снегопады. За неделю выпадет половина всей январской нормы снега. Если в воскресенье высоту сугробов эксперты отмечают на уровне 29 сантиметров, то к следующим выходным наметет до 45 см. (При том, что норма для этого времени по многолетним наблюдениям - 25 см).

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