В Долгопрудном 80-летняя старушка отдала все сбережения мошенникам, которые представились её внуком, болеющим ковидом

Полицейские устанавливают с каких номеров поступали звонки и ищут камеры видеонаблюдения, на которые мог попасть молодой человек, который забрал деньги у Елены Алексеевны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в одно из отделений полиции подмосковного Долгопрудного пришла 80-летняя Елена Алексеевна (имя изменено). Женщина была очень расстроена и расплакалась, когда полицейские стали расспрашивать её о том, что с ней случилось. Немного успокоившись Елена Алексеевна начала свой рассказ. Оказалось, что пенсионерка лишилась всех своих сбережений из-за мошенников, которые очень убедительно имитировали голос её внука.

Вечером в квартире Елены Алексеевны раздался телефонный звонок. Голос в трубке показался пенсионерке очень знакомым и был очень похож на её внука Вячеслава (имя изменено). Поэтому у бабушки не было ни малейших сомнений. Внук в это время находился в отпуске с семьёй в Египте и звонил оттуда, и делился впечатлениями. Но на этот раз хороших новостей не было. Человек, которого пенсионерка приняла за внука, сообщил, что он попал в больницу с ковидом, и врачи оценивают его состояние как тяжелое. Поэтому ему срочно нужны деньги на лечение.

— Все манеры разговора, голос были его. Это же мой родной внук, как я могла не отдать? Меня будто парализовало, я ни о чём думать не могла. Он сказал, чтобы я собрала все деньги, а за ними скоро приедет его друг с работы и всё ему передаст, — вспоминает пенсионерка

Мошенники ни на минуту не оставляли Елену Алексеевну. Женщина спешно собрала все деньги, что у неё были в пакет и вышла к подъезду. Вскоре к ней подошёл молодой человек, который представился другом Вячеслава и забрал деньги. Елена Алексеевна расплакалась от страха за своего внука. Мошенник пообещал пенсионерке, что всё будет хорошо и попросил не переживать. На этом они расстались.

— После этого я позвонила дочери и лишь тогда узнала, что со Славой всё в порядке. Я не понимаю до сих пор, что со мной произошло. Раньше я всегда осторожно реагировала на такие звонки. А в этот раз отдала всё. Если бы они знали, сколько я эти деньги с мужем собирала, — возмущается Елена Алексеевна

Сейчас полиция занимается заявлением пенсионерки.

— Поступило заявление от 80-летней гражданки, что неизвестный представился её внуком и сообщил, что находится в больнице в тяжелом состоянии с диагнозом Covid-19 и ему нужны деньги на лечение. После чего потерпевшая передала неизвестному 285 000 рублей и 2 000 долларов. Ущерб 438 000 рублей, — cообщил источник kp.ru

Полицейские устанавливают с каких номеров поступали звонки и ищут камеры видеонаблюдения, на которые мог попасть молодой человек, который забрал деньги у Елены Алексеевны.

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