«Омикрон» наступает на Москву: До 1 апреля не менее 30% сотрудников офисов - на удаленке, пожилые люди - на домашнем режиме

Мэр уточнил, что госпитализаций пока сравнительно немного Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Ситуация с коронавирусом с каждым днем все сложнее. Новый штамм «омикрон» уже в Москве. Поэтому столичные власти решили продлить ковидные ограничения.

«К сожалению, и в Москве сегодня «омикрон» уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив «дельту», - сообщил сегодня, 18 января, в своем блоге мэр Сергей Собянин. - По опыту других стран мы знаем, что «омикрон» намного заразнее «дельты». Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме. Первые данные о распространении «омикрона» в Москве подтверждают эти факты.

На предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания выросло в два раза – с 2,8 тысячи до 5,7 тысячи в день. А сегодня – перевалило за 8 тысяч».

Мэр уточнил, что госпитализаций пока сравнительно немного.

«Если летом-осенью 2021 года при 5 тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1,5 тысячи человек, то сейчас – 750-800 человек в день, - отметил Собянин. - С большой осторожностью можно надеяться, что эта тенденция сохранится».

По его словам, несмотря на растущую нагрузку на больницы, врачи справляются. Но уже сейчас в Москве начинают действовать такие меры для борьбы с «омикроном»:

1. В стационарах сохраняется «горячий резерв» свободных коронавирусных коек.

2. Значительно увеличено количество дежурных врачей в поликлиниках. Они работают ежедневно, без выходных. К ним можно прийти на прием без записи, если у вас появились ковидные симптомы и вам необходима медицинская помощь. «Вас примут в день обращения, проведут все необходимые процедуры и назначат лечение», - подчеркнул Собянин.

3. До 1 апреля 2022 года продлевается:

- домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных жителей;

- требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. «Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях, - отметил мэр. - И отказываться от нее явно преждевременно. Более того, где это возможно, я бы просил перевести на «дистанционку» максимальное количество работников».

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