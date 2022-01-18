«300 тысяч рублей и мы молчим!»: Школьницу и ее подружку задержали за шантаж своего друга-извращенца

Девушки задержаны. По данным kp.ru, на время следствия их помещать под арест не собираются. Однако уголовное дело по статье «Вымогательство» (до 7 лет колонии) возбудили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычный секс-скандал грянул в подмосковном Орехово-Зуеве. Там задержали двух подружек (одной из них только недавно исполнилось 17) - из-за «свидания» с более старшим фанатом извращенного секса.

Началось все с банального знакомства в соцсетях (девушкам - 17 и 19 лет, парню 22). Подмигнули друг другу, полайкали фоточки, начали переписку. В итоге договорились встретиться и продолжить знакомство, так сказать, в реале.

- Встреча проходила под алкоголем. В какой-то момент, как говорят участники свидания, все трое начали обниматься, - рассказывает kp.ru источник в правоохранительных органах. - Однако сексуальных отношений в виде акта в итоге не произошло. Внезапно молодой человек признался девушкам, что ему нравятся «необычные вещи». Он попросил, чтобы школьница с подружкой его «немножко побили».

Те, конечно, удивились, похихикали. Но просьбу, как могли, выполнили. А уже после встречи, обсудив нравы своего знакомого из соцсетей, решили его шантажировать.

- Молодому человеку написали сообщение: ты должен заплатить, иначе мы всем твоим друзьям и родным расскажем, какой ты извращенец.

Молодой человек перевел сначала 50 тысяч рублей. Потом еще и еще. Залез в кредиты. Когда общая сумма перевалила за 300 тысяч рублей, решил обратиться в полицию.

Девушки задержаны. По данным kp.ru, на время следствия их помещать под арест не собираются. Однако уголовное дело по статье «Вымогательство» (до 7 лет колонии) возбудили.

Параллельно разбираются и с горе-любовником - напомним, на момент их свидания с «действиями сексуального характера» одной гостье было всего 17 лет.