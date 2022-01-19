Из-за «омикрона» в Москве увеличили число операторов и бригад скорой помощи

Мэр напомнил, что из-за вспышки нового штамма COVID «омикрон» в эти дни сильно загружена медицинская система города Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня, 19 января, городской консультативный центр анестезиологии-реаниматологии (Центр критических состояний). Его создали на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

«Мы сделали еще один важный шаг в улучшении экстренной медицинской помощи, - отметил Собянин. - Начиная с января этого года врачи отделений реанимации могут максимально оперативно получать консультации своих наиболее опытных коллег по ведению пациентов, находящихся в критическом состоянии. Каждый сложный случай будет взят на особый контроль».

Мэр напомнил, что из-за вспышки нового штамма COVID «омикрон» в эти дни сильно загружена медицинская система города, особенно кол-центры, справочно-медицинская служба «122», скорая помощь, поликлиники.

«Здесь, в скорой помощи, нагрузка на этой неделе выросла примерно на 30%, - уточнил Собянин. - Для того, чтобы обеспечить работу диспетчеров, количество операторов увеличено на две трети. При необходимости будет увеличена еще до двух раз. Таким образом, чтобы скорая помощь принимала оперативно звонки и быстро на них реагировала, количество операторов кол-центра «122» увеличено вдвое. На следующей неделе будет увеличено втрое, чтобы москвичи могли дозвониться и вовремя получить справочную информацию, либо медицинскую поддержку и помощь. Увеличено и количество оперативных бригад скорой помощи».

Мэр поблагодарил специалистов службы 03 за их работу.

«Спасибо всем работникам скорой помощи - операторам, диспетчерам, врачам, медицинскому персоналу, который ежедневно обслуживает тысячи вызов, - сказал Собянин. - В системе скорой помощи работают больше тысячи бригад. Они оказывают огромную помощь, особенно в периоды всплеска заболеваний, который сегодня мы наблюдаем. Надеюсь, они достойно выполнят свою работу и обеспечат москвичей необходимой медицинской помощью».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Созданный в столице центр критических состояний стал единой городской диспетчерской, которая контролирует консультативную помощь медикам. Сюда могут обращаться специалисты отделений реанимации и интенсивной терапии городских стационаров и бригады скорой помощи. Схема такая:

- в центр от медиков больниц и экипажей службы 03 приходит информация о критическом пациенте;

- специалисты центра связываются с консультантами-реаниматологами взрослых и детских стационаров, включая главных внештатных специалистов департамента здравоохранения Москвы;

- консультанты дежурят круглосуточно и пользуются специальной онлайн-программой «Удаленный помощник», которая создает эффект присутствия у постели больного. Для этого врач, находящийся рядом с пациентом, надевает специальный шлем дополненной реальности. Благодаря ноу-хау консультант может удаленно осмотреть больного и подкорректировать его лечение.

Онлайн-помощь могут оказать взрослым, попавшим в реанимацию, в состоянии непроходящего шока III и IV степени, при сильной кровопотере, в коме неясной причины, почечной, надпочечной и печеночной недостаточности, а также при других тяжёлых состояниях. Удаленную консультацию при лечении детей проводят при таких симптомах, как острая дыхательная недостаточность, угрожающие жизни нарушения сердечного ритма, длительный судорожный синдром и др.

Если в больнице нет технической возможности для связи с консультантами центра, тогда в нее немедленно выезжает бригада скорой помощи.

ПЛАНЫ

В скором времени в центре критических состояний запустят автоматический мониторинг самочувствия пациентов реанимаций. Кроме того, появится онлайн-передача информации о состоянии больного напрямую из машины скорой помощи в центр критических состояний и стационар.

В будущем на базе центра откроют штаб управления экстренными консультативными бригадами анестезиологии и реанимации, оснащенными аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации - ЭКМО, искусственные легкие.