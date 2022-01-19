В Москве за взятку задержали главврача больницы при СИЗО «Матросская тишина»

Москва. Внутренний двор СИЗО `Матросская тишина`. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве задержали главврача больницы следственного изолятора «Матросская Тишина» Александра Кравченко. Его подозревают в получении взятки. Как сообщают осведомленные источники, Кравченко вызвали на допрос. Ближайшие двое суток он проведет в изоляторе временного содержания, затем его могут арестовать.

Как объясняют специалисты, больницы СИЗО №1 («Матросская тишина») по сути является единственной больницей для всей системы столичных СИЗО. В этот корпус с палатами на несколько этажей привозят больных арестантов со всего города. В отдельных изоляторах работают, по большому счету, лишь терапевты, которые могут лишь направлять пациентов на лечение в «Матросску» (кое-где в СИЗО есть лишь небольшие медицинские боксы на 3-4 палаты для больных).

- Александра Кравченко я знаю лично, - заявил kp.ru правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - В составе Общественной наблюдательной комиссии Москвы я часто пересекался с ним в столичных СИЗО. Он раньше работал врачом в следственных изоляторах «Медведь» и «Водник». Могу сказать, что в медицинской системе СИЗО Москвы это один из немногих сотрудников, который очень внимательно относился к жалобам правозащитников на медицинские проблемы отдельно взятых подследственных.

- В каких именно эпизодах обвиняют Кравченко, пока не известно. В целом за что медработники СИЗО, тем более главврач больницы, может получать деньги от арестантов? Например, за постановку диагноза, который освободит человека из-под стражи? (Есть список болезней, с которыми нельзя отправлять людей в СИЗО, - Авт.).

- Нет. Вывести человека из-под ареста возможно только после освидетельствования в гражданской больнице. Но вообще вся коррупция в СИЗО связана с улучшением условий. Поэтому подследственные, в теории, могут предлагать взятки либо за то, чтобы попасть в больницу, где более легкие условия по сравнению с камерами изоляторов. Либо перевестись в лучшую палату - потому что в больнице СИЗО №1 есть и обычные камеры-палаты, и отремонтированные, в которых есть холодильники и телевизоры. Либо человек может предложить денег, чтобы задержаться в больнице еще на какое-то время, чтобы врачи закрыли глаза на то, что его состояние позволяет произвести выписку.

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