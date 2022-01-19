«8 человек покинули СИЗО благодаря липовым диагнозам»: За что задержали главврача больницы «Матросской Тишины»

Задержанному сегодня главному врачу больницы СИЗО №1 «Матросская тишина» предъявлено обвинение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержанному сегодня главному врачу больницы СИЗО №1 «Матросская тишина» предъявлено обвинение. По версии следствия Александр Кравченко причастен к получению взяток (наказание - от 3 до 8 лет) и превышению должностных полномочий (до 4 лет).

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Кравченко уже много лет работал в медицинской системе столичного ФСИН - в следственных изоляторах №4 (Медведь) и №6 (Водник). Пару лет назад был назначен главврачом главной больницы московских следственных изоляторов, которая находится при «Матросской Тишине».

Как сообщают в Следственном комитете, эпизоды о взятках, связанные с Александром Кравченко, имели место в 2020 и 2021 годах.

- 8 человек покинули СИЗО благодаря липовым диагнозам, которые поставил Кравченко, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Для справки: существует определенный перечень тяжелых заболеваний, людей с которыми запрещено содержать под стражей. Судя по всему, главврач «накручивал» желающим покинуть изолятор диагноз, давая возможность покинуть СИЗО, уйти на домашний арест или даже подписку о невыезде.

- Это большой риск и явно такие услуги стоили больших денег, сотни тысяч рублей, - сообщил источник. - При этом очевидно, что в одиночку Кравченко такие схемы проворачивать не мог. Чтобы заактовать арестанта (то есть, получить документы на его освобождение из-под стражи по медицинским показаниям, - Авт.) также требуется освидетельствование и в обычных городских больницах. Так что Кравченко, вероятно, лишь первый задержанный по этому делу.

Завтра следствие планирует выйти в Пресненский суд с ходатайством об аресте медика.