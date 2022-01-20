Главный ЛОР столицы рассказал, какие препараты помогут при первых признаках «омикрона»

Первые симптомы "омикрона" очень схожи с обычной простудой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков рассказал, какие лекарства следует принимать при первых признаках «омикрона». По словам главного ЛОРа столицы, для лечения нового штамма коронавируса нужно использовать препараты, снимающие симптоматику заболевания, и противовирусные средства.

Заболеваемость в Москве растет: «омикрон», отличающийся большей заразностью, чем его предшественники, активно распространяется по городу. Болезнь протекает в более легкой форме и реже вызывает госпитализации, чем другие штаммы. Однако «омикрон» быстрее передается от человека к человеку.

- Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы «омикрона» или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать, - объяснил Андрей Крюков в интервью «Аргументам и фактам».

Первые симптомы нового штамма очень схожи с обычной простудой. У человека першит в горле, закладывает нос, поэтому лечиться нужно привычными способами.

- Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло, - рассказал Андрей Крюков. - Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день.

Заложенность носа хорошо снимают как спреи с солевым раствором, так и сосудосуживающие капли. Однако каплями не рекомендуется пользоваться дольше семи дней. При более длительном насморке лучше использовать солевые растворы.

От приема антибиотиков стоит воздержаться. Они не помогают ни при «омикроне», ни при ОРВИ, предупреждает Андрей Крюков. Принимать их нужно только по назначению врача. При симптомах нового штамма можно использовать противовирусные препараты широкого действия.

Главный ЛОР столицы посоветовал регулярно проветривать и увлажнять помещения дома или на работе. Свежий воздух предупреждает распространение инфекции и облегчает течение болезни. Особенно важно соблюдать режим проветривания пожилым людям и москвичам с хронически заболеваниями.

Напомним, 20 января в Москве был установлен новый рекорд заражений коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки коронавирусом в столице заразились 11 557 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 нашли у 2 124 927 москвичей.

Выросла заболеваемость и в целом по стране. За сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 38 850. Это максимальное значение с 13 ноября 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «омикрон» значительно распространился в Москве и Подмосковье, вытесняя другие штаммы коронавируса.

- Во многих странах мы наблюдаем стремительные всплески заболеваемости. К сожалению, и в Москве сегодня «Омикрон» уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив «Дельту», - написал мэр столицы в своем блоге.

Сергей Собянин сообщил, что в городе продлеваются сроки действия домашнего и удаленного режимов. Пока неизвестно, насколько «омикрон» опасен для людей старшего возраста, отметил мэр. Поэтому чтобы не подвергать москвичей дополнительному риску, столичные власти приняли решение продлить до 1 апреля домашний режим для горожан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, до 1 апреля продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Мэр города подчеркнул, что эта мера снижает количество людей в общественном транспорте и офисах.