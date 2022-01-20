«Арендовал квартиры и убивал хозяев»: В Московской области завершили расследование по делу маньяка, который зарезал 8 человек

Фото: Олег ЗОЛОТО

Подмосковные следователи завершили расследование по делу 55-летнего мужчины, который обвиняется в совершении восьми убийств. Все они были совершены в конце 1990-х и считались нераскрытыми. Однако сейчас, напомним, по инициативе руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина во всех регионах России проводят ревизию «глухарей». Благодаря современным средствам криминалистики и новым методикам работы следователей в старых делах удается отыскать новые зацепки.

Отправной точкой для этой истории стало дело о тройном убийстве в подмосковном Хотьково весной 1998 года. В частном доме были обнаружены тела троих мужчин. У всех было перерезано горло. Всех перед смертью буквально истыкали ножом (каждому нанесли от 20 до 40 ударов).

У следователей появилась информация, что к этому убийству может быть причастен некий 55-летний Андрей Головачов. Мужчина с далекого 2002 году отбывает пожизненный срок в одной из колоний Республики Коми - за несколько других убийств на территории региона.

- Следователи и криминалисты выехали в командировку в колонию, где мужчина отбывает наказание, - рассказывает старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. - В ходе бесед и проведения следственных действий им стало известно, что его злодеяния не ограничились тройным убийством в Московской области. После этого он отправился в Краснодарский край, где совершил убийства людей в Дагомысе и Хосте, затем в городе Шахты Ростовской области и Воронеже.

Головачова обвиняют в восьми убийствах.

Как отмечают специалисты, все восемь отмечает один и тот же почерк - перерезанное горло жертвы и большое количество колотых-резаных ран.

- Во всех случаях сценарий схож. Обвиняемый выискивал объявление о сдаче комнаты либо о продаже квартиры, затем совершал убийство собственников, либо проживающих там людей, - отмечает Ольга Врадий.

На допросе убийца признался: в Хотьково он попал, когда скрывался в Подмосковье за серию убийств в родной для него Коми. Арендовал комнату у местного жителя. Но однажды случайно проговорился хозяину, что находится в розыске. Опасаясь, что тот пойдет в милицию, Головачов зарезал и владельца дома, и двоих его приятелей.

В течение следующего года он так же путешествовал по югу России и Черноземью: снимал жилье, а через какое-то время убивал владельцев.

- Следователем проведена колоссальная работа по сбору и закреплению доказательств. 16 судебных экспертиз, 7 проверок показаний на месте, множественные допросы и другие следственные действия. В результате уголовное дело составило 18 томов. Вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу, - уточняют в СК.