Организатора полуобнаженной съемки на фоне мечети в Москве отпустили под подписку о невыезде

Накануне в соцсетях появилось видео, снявшее процесс откровенной фотосессии на фоне Соборной мечети

В Москве предъявили обвинение 40-летней женщине, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих. Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, снявшее процесс откровенной фотосессии на фоне Соборной мечети. Модель демонстрировала фотографу, раскрыв шубку, черный лифчик, трусики и чулки.

Как стало известно, съемку организовала москвича Мария Катанова, специалист по интернет-маркетингу. После того, как грянул скандал, женщина поспешила извиниться в соцсетях за то, что выложила видео. Первоначально она настаивала, что просто стала случайным свидетелем этой фотосъемки и якобы сама пристыдила модель. Потом выяснилось, что Катанова попросила знакомых сделать эту фотосессию для своего блога в Instagram. Мария настаивает, что хотела составить инструкцию для других блогеров - мол, чего ни в коем случае не нужно делать ради хайпа.

Как бы то ни было, всего этого хватило для возбуждения уголовного дела по статье «Оскорбление чувств верующих».

По словам источника в правоохранительных органах, после предъявления обвинения женщину отпустили под подписку о невыезде.

- Тут важную сыграло наличие на иждивении несовершеннолетних детей и раскаяние, - рассказал kp.ru источник. - Женщине грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 1 года. Итоговое решение будет принимать суд.