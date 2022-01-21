Погода в Москве 22 - 30 января: После снегопадов в столицу нагрянут морозы

В январской Москве снегопады сменятся морозами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снега в Москве хоть отбавляй: к пятнице, 21 января, сугробы выросли до 38 см, а это на 13 см больше, чем обычно. В последнюю неделю января зима покажет другую сторону своего характера - после снегопадов в столицу нагрянут морозы. Не рекордные, не экстремальные, не сибирские. Но вполне ощутимые.

Прогноз синоптиков Московского метеобюро и Гидрометцентра России о погоде в Москве на 22 - 30 января:

В субботу, 22 января, продолжается ненастье, которое принёс циклон «Ида». Пасмурно, ночью снег, -4…-6 градусов, днём небольшой снег, -2…-4.

В воскресенье, 23 января, тоже облачно и с небольшим снегом. Температура начнёт понижаться: ночью до -11, днём -4…-6 градусов.

В понедельник и вторник, 24 и 25 января, небо прояснится, обойдётся практически без осадков - небольшой снег возможен лишь местам в ночь на вторник. Ночи студёные, до -22 градусов, днём -6…-11.

В среду, 26 января, облачно, временами небольшой снег. Под утро -14…-16, днём -6…-11.

В четверг, 27 января, облачно, небольшой снег. Ночью -10…-15, днем -5..-10 градусов.

В пятницу, 28 января, тоже серое небо и небольшой снег. Ночной мороз вновь усилится до -22, днем -7…-12 градусов.

В субботу, 29 января, пасмурно, но без осадков. Ночью -21, днём -7…-12 градусов.

В воскресенье, 30 января, облачно, небольшой снег. Под утро -13…-18, днём -5…-10.

В общем, пуховики, тёплые шарфы и варежки на этой неделе точно пригодятся!

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