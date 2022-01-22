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Общество22 января 2022 10:45

Кто сказал мяу: в Москве посчитали бездомных кошек и составили портрет кота

Специалисты выяснили, что больше всего бездомных котов живут на юге Москвы
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Комментарии (29)Комментарии (29)(29)
Необычную перепись организовал Фонд защиты городских животных.

Необычную перепись организовал Фонд защиты городских животных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Акция беспрецедентная, а также долгая и кропотливая. Обойти, по возможности, каждый столичный двор, заглянуть в подвал и дворницкую подсобку, осмотреть подъезд и брошенную «Газель», отдельное внимание уделить мусорным контейнерам, задворкам кафешек, промзонам, пообщаться с местными жителями, которые любят животных и подкармливают их, и, наконец, сложив все результаты, сообщить: в Москве на сегодняшний день проживает 70 486 бездомных кошек и котов. Необычную перепись организовал Фонд защиты городских животных, который получил на этот проект грант мэра Москвы 1,8 млн руб.

По словам волонтёров, трудились они не зря (подсчёт проводили в два этапа - в начале лета и осенью). Теперь, после переписи, стало ясно, что всех бездомных котиков по приютам не рассуёшь (слишком их много). Хотя в столице и пытаются это сделать, действуя в рамках системы безвозвратного отлова. Кошку хвать - и в ближайший приют (на всю жизнь).

- Мы призываем действовать по-другому, - говорят в Фонде защиты городских животных. - Отловил бездомную кошку, стерилизовал ее, вакцинировал и выпустил обратно - в естественную среду обитания. В приютах сомнительные условия проживания, инфекции и высокая смертность.

Разумеется, у такой позиции есть противники. В районных группах и чатах активисты бьются не на жизнь, а на смерть.

«Почему мы должны содержать зверинец, нюхать их экскременты, рисковать здоровьем, в конце концов?» - задаются вопросом одни жители.

«А почему бы и не помочь братьям нашим меньшим?» - ответствуют представители противоположного лагеря (зооактивисты).

Как бы там ни было, теперь в столице можно подсчитать (хотя бы примерно), сколько нужно денег для стерилизации бродячих кошек, корма и ветеринарной помощи.

Учет проводили в жилой зоне, а также в парках и на промзонах. Больше всего животных оказалось в ЮАО (18439). Меньше всего в ЗелАО (2071). Самый популярный тип жилья среди кошачьего брата - многоэтажная застройка. Очевидно, потому, что там больше желающих подкормить животных.

Помимо этого, пытливые активисты зоомониторинга вывели типичный портрет московского котика. Однако здесь, как говорят участники проекта, сюрприза не произошло: самый популярный окрас - это полосатый или шпротный. За ними следует черный цвет и черно-белый. Меньше всего исключительно белых кошек, а также сиамских и бенгальских. Ну и по возрастному составу на улице в основном молодёжь, так как смертность в таких непростых условиях (особенно зимой) высока.

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