Кто сказал мяу: в Москве посчитали бездомных кошек и составили портрет кота

Необычную перепись организовал Фонд защиты городских животных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Акция беспрецедентная, а также долгая и кропотливая. Обойти, по возможности, каждый столичный двор, заглянуть в подвал и дворницкую подсобку, осмотреть подъезд и брошенную «Газель», отдельное внимание уделить мусорным контейнерам, задворкам кафешек, промзонам, пообщаться с местными жителями, которые любят животных и подкармливают их, и, наконец, сложив все результаты, сообщить: в Москве на сегодняшний день проживает 70 486 бездомных кошек и котов. Необычную перепись организовал Фонд защиты городских животных, который получил на этот проект грант мэра Москвы 1,8 млн руб.

По словам волонтёров, трудились они не зря (подсчёт проводили в два этапа - в начале лета и осенью). Теперь, после переписи, стало ясно, что всех бездомных котиков по приютам не рассуёшь (слишком их много). Хотя в столице и пытаются это сделать, действуя в рамках системы безвозвратного отлова. Кошку хвать - и в ближайший приют (на всю жизнь).

- Мы призываем действовать по-другому, - говорят в Фонде защиты городских животных. - Отловил бездомную кошку, стерилизовал ее, вакцинировал и выпустил обратно - в естественную среду обитания. В приютах сомнительные условия проживания, инфекции и высокая смертность.

Разумеется, у такой позиции есть противники. В районных группах и чатах активисты бьются не на жизнь, а на смерть.

«Почему мы должны содержать зверинец, нюхать их экскременты, рисковать здоровьем, в конце концов?» - задаются вопросом одни жители.

«А почему бы и не помочь братьям нашим меньшим?» - ответствуют представители противоположного лагеря (зооактивисты).

Как бы там ни было, теперь в столице можно подсчитать (хотя бы примерно), сколько нужно денег для стерилизации бродячих кошек, корма и ветеринарной помощи.

Учет проводили в жилой зоне, а также в парках и на промзонах. Больше всего животных оказалось в ЮАО (18439). Меньше всего в ЗелАО (2071). Самый популярный тип жилья среди кошачьего брата - многоэтажная застройка. Очевидно, потому, что там больше желающих подкормить животных.

Помимо этого, пытливые активисты зоомониторинга вывели типичный портрет московского котика. Однако здесь, как говорят участники проекта, сюрприза не произошло: самый популярный окрас - это полосатый или шпротный. За ними следует черный цвет и черно-белый. Меньше всего исключительно белых кошек, а также сиамских и бенгальских. Ну и по возрастному составу на улице в основном молодёжь, так как смертность в таких непростых условиях (особенно зимой) высока.

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