Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: «В Подмосковье подготовились к более интенсивной нагрузке на врачей поликлиник в период «омикрона»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московская область серьезно подготовилась к активному хождению нового штамма коронавируса - омикрона. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По его словам, за последние несколько недель число вызовов врачей на дом выросло в несколько раз. Параллельно и увеличилась нагрузка на поликлиники, туда обращается все больше пациентов с признаками ОРВИ.

- С ближайшего понедельника, 24 января, все подмосковные поликлиники будут работать ежедневно, без выходных, с 08:00 до 20:00, - сообщил Андрей Воробьёв.

Кроме того, численность терапевтов, работающих в медучреждениях на приеме, будет увеличена. А потоки здоровых и больных пациентов разведут, чтобы они не контактировали. Колл-центры, которые работают с населением по коронавирусу, будут усилены студентами медицинских учебных заведений Московской области.

Важно:

- Пациенты с температурой до +38 градусов смогут попасть на прием без записи.

- Если температура выше, следует вызывать врача на дом по телефону 122 или портал госуслуг Московской области.

При этом губернатор отмечает, что несмотря на рост числа заболевших новым штаммом «омикрон», дефицита в стационарах, где лечат госпитализированных пациентов с подтвержденным ковидом, нет. На данный момент в Подмосковье остаются в резерве около половины всех коек.

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