После рекордных сугробов в Москве снегопад, наконец, отступит, но при этом морозить будет до -24 градусов

Впереди - испытание морозами. Фото: Мария АНАНОВА

С утра в субботу по информационным лентам в очередной раз запестрели громкие заголовки.

«Сугробы в Москве выросли до 45 см».

«Высота снежного покрова достигла рекордных значений».

«Месячная норма осадков снова превышена».

Однако никакого коллапса январский снежок не вызвал, работники коммунальных служб трудились в штатном режиме, дорожные пробки держались у трехбалльной отметки. В общем снегопада века не получилось и вряд ли уже получится. По крайней мере, этой зимой.

- Москву и центральный регион ждет достаточно сильное похолодание, - сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. - Днём от -5 до -10 градусов, а ночью местами аж до -24 (это произойдет в середине недели - среда, четверг). При этом поднадоевшие всем снегопады подходят к концу. И первая половина новой недели будет преимущественно сухой и морозной. Так что будет время убрать выпавший снег и навести порядок во дворах.

Дальше, по прогнозам, ожидается потепление и снова снежок, но уже не такой рьяный, как прошел накануне.

Ранее сообщалось, что сугробы выросли за субботу с 38 до 45 см (эта высота на 80% превышает климатическую норму января).