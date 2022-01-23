Московские торговые центры грозят закрыть из-за посетителей без масок

Оперштаб Москвы сообщает о рекордном росте заболевших. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Торговые центры, в которых не соблюдают антиковидные меры безопасности, могут закрыть на три месяца. В магазинах сотрудники и посетители находятся без средств индивидуальной защиты, что недопустимо в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции. К тому же Оперштаб Москвы сообщает о рекордном росте заболевших - за последних три дня зафиксировано почти 50 тысяч человек.

- Торговым центрам «Европолис» и «Калита», торговым комплексам «Трамплин» и «Каширский двор» грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер, - сообщили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ).

Инспекторы провели проверки магазинов и выявили весомые нарушения. В торговом центре «Европолис» сотрудники и посетители находились без средств индивидуальной защиты.

- Были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. За подобные нарушения администрации грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей, - отметил главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

Без масок посетители ходят и в торговых комплексах «Трамплин» и «Каширский двор». Только после предупреждений сотрудников ОАТИ люди доставали из сумок медицинские маски. Проверка показала, что администраторы магазинов и сами не настаивают на том, чтобы посетители соблюдали санитарно-эпидемиологические требования.

Кстати

Штраф 4000 рублей никто не отменял

В столице продолжает действовать правовой акт о назначении штрафа за отсутствие маски в общественных местах. Если посетитель в торговом центре будет идти без защитного средства и сотрудники полиции совместно и инспекторами ОАТИ зафиксируют этот факт, то штраф 4000 рублей придется заплатить (согласно статье 3.18.1 КоАП Москвы).