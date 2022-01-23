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Общество23 января 2022 11:12

«Ты не можешь быть олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора»: В Подмосковье прошел второй матч легенд хоккея с обычными жителями

Игры мировых звезд с дворовыми командами проводятся в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье»
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Турне команды «Легенды хоккея»

Турне команды «Легенды хоккея»

Фото: Денис ТРУДНИКОВ

В Московской области продолжается турне команды «Легенды хоккея» - настоящие звезды мирового спорта разных лет проводят товарищеские матчи с обычными жителями, в обычных дворовых коробках. Неделю назад такая игра состоялась в Красногорске, а теперь - в Одинцове, в парке Малевича.

- Эта серия встреч профи и любителей проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Идея этих матчей простая - ты не можешь быть олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора. Мы же все начинали на улице, - рассказывает легендарный защитник сборной СССР Вячеслав Фетисов, один из самых титулованных игроков в истории отечественного хоккея (двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стенли). - Сегодня мы вышли на лед вместе с жителями этого замечательного уголка Подмосковья, вместе с десятилетними мальчишками. Это популяризация хоккея, здорового образа жизни. Хочется сказать спасибо руководству Подмосковья, Андрею Юрьевичу Воробьёву за проведение таких матчей.

Легенды хоккея продолжают турне по Подмосковью

Легенды хоккея продолжают турне по Подмосковью

Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Вместе с Вячеславом Фетисовым в составе «Легенд хоккея» стали олимпийские чемпионы Александр Могильный, Сергей Бабинов, Евгений Давыдов, Вячеслав Буцаев, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов. Играющим тренером выступил Александр Якушев (дважды олимпийский чемпион, девять раз - чемпион мира). А еще за сборную легенд хоккея несколько минут сыграл настоящий рекордсмен любительского хоккея - 83-летний житель Можайска Владимир Платонов.

- Как играть до такого возраста? Надо просто любить хоккей! - улыбается Владимир Парфирьевич. - Ну и жизнь само собой. Я первый раз надел коньки, это были «снегурки», в 1945-м - сразу после того, как война закончилась. И, вот, до сих пор не снимаю.

Ветеран надеется и в 90 лет выходить на лед с клюшкой.

К слову, в составе обеих команд играют и юные хоккеисты, которые занимаются в подмосковных секциях. Кроме того, в матче приняли участие глава Одинцовского округа Андрей Иванов и министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

- Наши жители играют очень здорово, и детишки - тоже, - отметил Дмитрий Абаренов. - Но здесь не счет главное, а идея, которую закладывал наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв - чтобы люди выходили на лед, объединялись в команды, чтобы шло развитие массового спорта, укрепление здоровья. Спасибо «Легендам», что откликнулись на этот проект!

Итак, легенды хоккея продолжают турне по Подмосковью. На следующей неделе они сыграют с жителями Видного.

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