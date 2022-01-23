«Ты не можешь быть олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора»: В Подмосковье прошел второй матч легенд хоккея с обычными жителями

Турне команды «Легенды хоккея» Фото: Денис ТРУДНИКОВ

В Московской области продолжается турне команды «Легенды хоккея» - настоящие звезды мирового спорта разных лет проводят товарищеские матчи с обычными жителями, в обычных дворовых коробках. Неделю назад такая игра состоялась в Красногорске, а теперь - в Одинцове, в парке Малевича.

- Эта серия встреч профи и любителей проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Идея этих матчей простая - ты не можешь быть олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора. Мы же все начинали на улице, - рассказывает легендарный защитник сборной СССР Вячеслав Фетисов, один из самых титулованных игроков в истории отечественного хоккея (двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стенли). - Сегодня мы вышли на лед вместе с жителями этого замечательного уголка Подмосковья, вместе с десятилетними мальчишками. Это популяризация хоккея, здорового образа жизни. Хочется сказать спасибо руководству Подмосковья, Андрею Юрьевичу Воробьёву за проведение таких матчей.

Легенды хоккея продолжают турне по Подмосковью Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Вместе с Вячеславом Фетисовым в составе «Легенд хоккея» стали олимпийские чемпионы Александр Могильный, Сергей Бабинов, Евгений Давыдов, Вячеслав Буцаев, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов. Играющим тренером выступил Александр Якушев (дважды олимпийский чемпион, девять раз - чемпион мира). А еще за сборную легенд хоккея несколько минут сыграл настоящий рекордсмен любительского хоккея - 83-летний житель Можайска Владимир Платонов.

- Как играть до такого возраста? Надо просто любить хоккей! - улыбается Владимир Парфирьевич. - Ну и жизнь само собой. Я первый раз надел коньки, это были «снегурки», в 1945-м - сразу после того, как война закончилась. И, вот, до сих пор не снимаю.

Ветеран надеется и в 90 лет выходить на лед с клюшкой.

К слову, в составе обеих команд играют и юные хоккеисты, которые занимаются в подмосковных секциях. Кроме того, в матче приняли участие глава Одинцовского округа Андрей Иванов и министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

- Наши жители играют очень здорово, и детишки - тоже, - отметил Дмитрий Абаренов. - Но здесь не счет главное, а идея, которую закладывал наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв - чтобы люди выходили на лед, объединялись в команды, чтобы шло развитие массового спорта, укрепление здоровья. Спасибо «Легендам», что откликнулись на этот проект!

Итак, легенды хоккея продолжают турне по Подмосковью. На следующей неделе они сыграют с жителями Видного.