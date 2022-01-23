Делят имущество с женой: в Красногорске неизвестный выкинул на помойку "Мерседес"

Юристы сомневаются, что дорогой автомобиль был просто так выброшен. Фото: REUTERS

Красногорск уже второй день обсуждает "Мерседес", который оказался на помойке. Машина стоит в окружении мусорных баков. От безысходности местные жители стали заваливать авто пакетами с бытовыми отходами, так как не могут пройти к самим бакам. Владельца авто пока не нашли, но на просторах интернета активное обсуждение.

- Парковок просто нет свободных.

- Крысы могут перегрызть провода.

- У человека денег много, новую купит.

- Видимо, от ГАИ уходил и замаскировался.

Но больше всего жильцов волнует, что к контейнерной площадке не смогут подъехать мусорные машины и вывести накопленные отходы.

Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Юристы же сомневаются, что дорогой автомобиль был просто так выброшен. Даже бытовую технику запрещено оставлять во дворах или рядом с мусорным контейнером.

- Для утилизации автомобиля нужно обратиться в специальную организацию с лицензией. Просто поставить авто возле мусорного контейнера - это не утилизация. Кстати, в редакции 2022 года нового КоАП будет штраф за брошенный автомобиль на дворовой территории. Там есть две санкции: предупреждение и штраф от 1000 до 3000 рублей, - рассказывает адвокат Александр Карабанов.

- Какая тут еще может быть версия?

- Периодически в своей юридической практике я сталкиваюсь с историями, когда супруги делят имущество. Мужу проще часть спрятать или уничтожить. Вот здесь мы видим, как мне кажется, подобную историю. Обиженный муж показывает, таким образом, пренебрежение и нежелание отдавать бывшей жене совместно нажитое имущество.

- А версия про недостаточное количество парковок?

- Маловероятно. Получается, что человек осознанно открыл своими ключами машину, поставил в опасную зону - ведь там могут повредить авто.

О транспортном налоге говорят и автоэксперты. Поэтому "выбросить машину и забыть" - точно не об этой истории. К тому же авто еще и с госномерами.

- За такую машину транспортный налог довольно приличный - больше 10 тысяч рублей. В теории, можно выбросить авто. Со штрафстоянок около 1000 авто каждый год признаются бесхозными и дальше реализуются, в том числе по цене металлолома, - рассказывает Петр Шкуматов, координатор общественного движения "Синие ведерки".

В Москве до сих пор некоторые автовладельцы избавляются от машин таким "диким" способом. Водитель бросает машину в месте, где стоянка запрещена, ее эвакуируют, потом не забирает долгое время со штрафстоянки, не реагирует на письма. Дальше город признает машину бесхозной и утилизирует.

- Но выбрасывать авто странно. Ведь любая даже самая старая, самая ржавая машина еще принесет немалые доходы. Ее можно сдать на металлолом или разобрать на детали, которые можно продать, - говорит Петр Шкуматов.