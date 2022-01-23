Московские сугробы близятся к рекорду 1956 года: как это скажется на городе

Нынешняя зима радует горожан обилием снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские сугробы вновь заметно подросли. Их высота теперь составляет 48 сантиметров. Совсем немного остается до рекорда 1956 года - тогда на ВДНХ зафиксировали 52-сантиметровые сугробы.

- Нынешняя зима радует обилием снега московских лыжников и любителей покататься на санках. Снежный покров стабильно держится с первого дня. А сугробы для Москвы абсолютно не критичны. Это нормальные показатели для зимы, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

- До конца января сугробы могут достичь рекордных показателей?

- Думаю, что нет. Таких обильных снегопадов, как были, не ожидается в последнюю неделю января.

В начале недели морозы окрепнут до своей климатической нормы – до -10… -12 градусов. Грядущие снегопады нельзя назвать экстремальными, но они осложнят наземное и воздушное транспортное сообщение, а также прибавят работы коммунальным службам. А существующие сугробы только уплотняться под весом новых осадков.

- В столице 24 января будет без осадков, а уже 25 января незначительный снегопад. Температура ночью достигнет -10... - 12 градусов, днем - около -8 градусов. Небольшой снег ожидается и в среду. К концу недели температура около -5... - 8 градусов. В целом, неделя будет менее снежной, - рассказала Татьяна Позднякова.

Снежная зима вдохновляет москвичей на творчество. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интересно знать

Высота сугробов в Москве (по данным метеобюро "Фобос"):

- на главной метеостанции города ВДНХ - 45 см,

- в Тушино - 42 см,

- на Балчуге – 46 см,

- в Новой Москве - 48 см.

В Подмосковье максимум снежного покрова отмечен в Коломне - 51 см.

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