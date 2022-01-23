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Происшествия23 января 2022 14:35

Свадьба не пела и не плясала: горит ресторан "Раздолье" в Зеленограде

Пожар охватил ресторан "Раздолье" в Зеленограде
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Пожар охватил ресторан "Раздолье" в Зеленограде, когда там готовили праздничный банкет.

Пожар охватил ресторан "Раздолье" в Зеленограде, когда там готовили праздничный банкет.

Фото: Предоставлено "КП"

В Зеленограде на границе с Московской областью загорелся ресторанный комплекс "Раздолье". По словам очевидцев, там должна была состояться свадьба, на кухне готовили банкет, после чего вспыхнул пожар.

- Это ресторан "Раздолье". Он расположен на улице Андреевка. Должны были отмечать там свадьбу. Сейчас на месте работают несколько пожарных расчетов из Подмосковья. Много пожарных машин, - рассказал kp.ru очевидец.

Визуально огонь охватил уже 600 кв.м.

Визуально огонь охватил уже 600 кв.м.

Визуально огонь охватил уже 600 кв.м. На территории ресторанного комплекса были деревянные постройки, поэтому огонь быстро распространился.

- Там часть основного здания и несколько деревянных домиков для гостей во внутреннем дворике. Огнем охвачены беседка, мансарда и мангальная, - говорит очевидец.

Из ресторана "Раздолье" уже эвакуировали 20 человек.

Из ресторана "Раздолье" уже эвакуировали 20 человек.

Из ресторана "Раздолье" уже эвакуировали 20 человек. Это посетители и персонал заведения, в том числе и повара, официанты. Сведений о пострадавших не поступало. Подмосковные пожарные пытаются локализовать огонь, чтобы он не распространялся дальше. Есть опасность переброса пламени на ближайшую автозаправку.

ОФИЦИАЛЬНО

- Спасатели выехали на место сразу же после сообщения. В 16.10 коллегам удалось локализовать огонь на площади 600 кв.м, в 17.48 провели ликвидацию открытого горения. Пострадавших нет, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Московской области.

ЧППроисшествия: ЧП