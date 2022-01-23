Свадьба не пела и не плясала: горит ресторан "Раздолье" в Зеленограде

Пожар охватил ресторан "Раздолье" в Зеленограде, когда там готовили праздничный банкет. Фото: Предоставлено "КП"

В Зеленограде на границе с Московской областью загорелся ресторанный комплекс "Раздолье". По словам очевидцев, там должна была состояться свадьба, на кухне готовили банкет, после чего вспыхнул пожар.

- Это ресторан "Раздолье". Он расположен на улице Андреевка. Должны были отмечать там свадьбу. Сейчас на месте работают несколько пожарных расчетов из Подмосковья. Много пожарных машин, - рассказал kp.ru очевидец.

Визуально огонь охватил уже 600 кв.м.

Визуально огонь охватил уже 600 кв.м. На территории ресторанного комплекса были деревянные постройки, поэтому огонь быстро распространился.

- Там часть основного здания и несколько деревянных домиков для гостей во внутреннем дворике. Огнем охвачены беседка, мансарда и мангальная, - говорит очевидец.

Из ресторана "Раздолье" уже эвакуировали 20 человек.

Из ресторана "Раздолье" уже эвакуировали 20 человек. Это посетители и персонал заведения, в том числе и повара, официанты. Сведений о пострадавших не поступало. Подмосковные пожарные пытаются локализовать огонь, чтобы он не распространялся дальше. Есть опасность переброса пламени на ближайшую автозаправку.

ОФИЦИАЛЬНО

- Спасатели выехали на место сразу же после сообщения. В 16.10 коллегам удалось локализовать огонь на площади 600 кв.м, в 17.48 провели ликвидацию открытого горения. Пострадавших нет, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Московской области.