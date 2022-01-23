Балерина и русалка: кто сотворил снежное искусство в Перовском парке

Cнежное искусство обнаружили москвичи в Перовском парке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Cнежное искусство обнаружили москвичи в Перовском парке. Многие выложили в Инстаграм фотографии необычных скульптур на деревьях - они выполнены не из гипса, а из снега. Вот только, кто создал эту красоту, никто не знал. Сайт Kp.ru нашел авторов работ.

Скульптуры выполнены не из гипса, а из снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Повторить снежные скульптуры

Одно из развлечений последних дней у жителей Перово - сходить в одноименный парк, чтобы сфотографировать снежное искусство.

- Это явно делал какой-то скульптор. Очень красиво и художественно, - обсуждают в соцсетях.

- Всегда знала, что в России такие таланты, - подписывают фотографии в соцсетях.

Снежная балерина и русалка, портреты мужчин и дам с локонами настолько удивительные, что дети пытаются налепить мокрый снег на деревья и повторить шедевры. Но с первого раза ничего не получается.

Скульпторы не подписали свои работы и остались неизвестными даже представителям Перовского парка. Не исключено, что свои снежные работы мастера делали ранним утром или поздним вечером, когда в Парке никого нет.

В соцсетях неофициально работы назвали «Снежным фестивалем».

- Интересно, состоится ли такой фестиваль в других парках Москвы? - обсуждают в группе вконтакте "Новогиреево".

Многие выложили в Инстаграм фотографии необычных скульптур на деревьях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скромные таланты

О скульптурах на своей странице в соцсетях рассказала москвичка Дана Волконская. Девушка написала, что это ее не первая импровизированная выставка барельефов в Перовском парке.

- Регистрация не требуется. Вход свободный. Буду рада видеть почти всех, - пошутила в соцсетях Дана Волконская.

Дана Волконская Фото: Личный архив

О большом интересе москвичей девушка даже не подозревала и сказала, что постарались бы лучше, если знали бы, что им позвонят из "Комсомольской правды".

- Работы не прямо такие супер. Давайте я сделаю другие, более старательно, - сказала Дана Волконская.

Скромной девушке 22 года. Она не является скульптором. А снежные работы не были каким-то проектом.

- Мы с моим другом Александром Богуславским прогуливались по парку. Он фотограф, снимает на фотоаппарат 19 века. Только вернулся из культурной столицы - из Питера. Там он познакомился с балериной. И вот под всем этим вдохновением, появилась идея попробовать вылепить что-то из снега, - рассказывает Дана Волконская.

Автор этой красоты был неизвестен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- И сразу получилось?

- Первую вылепили как раз балерину. Это была идея Саши. А лепили вместе. На работу ушло минут 20.

- А какая технология?

- Просто на дерево снежный комок. Потом пальцами стали вылепливать. Никаких инструментов не было, только ключи. Чтобы снег хорошо скреплялся, мы еще дули на него.

Потом попробовали вылепить русалку, длинноволосую Ассоль, портрет Сократа, Чеширского кота. Всего сделали около восьми работ и довольные ушли домой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как так получилось, что никто не видел вас?

- А мы гуляли вечером. Как-то людей особо не было. Мы просто решили порезвиться.

- Вы ходили после ажиотажа в соцсетях в парк? Планируете еще сделать несколько работ?

- Проведать свои работы? Нет, не ходили. Сегодня сходим. Посмотрим, как люди реагируют. Может еще сделаем несколько работ. Например, кота Бегемота из "Мастера и Маргариты". Котов у нас в стране любят.