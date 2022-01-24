Заразе - бой!

Число заболевших растет, сейчас всем необходимо соблюдать санитарные правила! Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Пандемия опять набирает обороты. Во многих странах в наступление перешел новый штамм коронавируса - «омикрон». Москва не стала исключением. По данным Стопкоронавирус.рф, на 23 января в столице число выявленных случаев болезни подскочило до 17 528 человек. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса для оценки ситуации наиболее объективным показателем является число госпитализаций. По данным столичного оперштаба, за сутки в Москве госпитализированы 1040 пациентов с COVID-19. Это 5,9% от числа выявленных случаев.

«Нам предстоит пережить несколько сложных недель, - заявил мэр Сергей Собянин в своем блоге. - Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с «омикроном».

По его словам, система здравоохранения полностью готова к очередной вспышке инфекции и возможному ухудшению ситуации в Москве.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДЕЖУРНЫХ ВРАЧЕЙ В ПОЛИКЛИНИКАХ И БРИГАД СКОРОЙ

Первыми ковидный удар обычно принимают на себя врачи в районных поликлиниках и скорая помощь, особенно кол-центры службы «122». Поэтому столичные власти бросили сюда дополнительные силы.

«Для того чтобы обеспечить работу диспетчеров, количество операторов скорой увеличено на две трети, - сообщил Собянин. - При необходимости увеличим еще до двух раз, чтобы скорая помощь принимала оперативно звонки и быстро на них реагировала».

На этой неделе, как отметил мэр, отряд сотрудников кол-центров утроят, чтобы москвичи могли дозвониться и вовремя получить справочную информацию либо медицинскую поддержку и помощь. При этом больше стало и оперативных бригад скорой. Многое в Едином диспетчерском центре сделали еще раньше. Например, для быстрой обработки звонков в пандемию появились чек-листы. Новшество позволяет операторам ускоренно принимать вызовы и оценивать предварительный риск наличия у пациента COVID-19 и возможных осложнений.

В поликлиниках тоже подготовились к битве с «омикроном». Для этого расширили штат дежурных врачей для приема жителей с симптомами ОРВИ. Эти специалисты работают ежедневно, без выходных. К ним можно прийти без записи, если у вас появились признаки вирусной инфекции и необходима медицинская помощь. Таких обратившихся самотеком пациентов осматривают в день обращения, проводят все необходимые процедуры и назначают лечение.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, сегодня в городе сохраняется достаточно мест в стационарах - из 14 тысяч коек для пациентов с коронавирусом занято всего 50 процентов.

Столица готова к новой волне коронавируса. Фото: Shutterstock

РАБОТНИКАМ - УДАЛЕНКА, ПОЖИЛЫМ - ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

В Москве принимаются и другие решения, необходимые для стабилизации ситуации. Недавно мэр объявил о соблюдении домашнего режима пожилыми до 1 апреля. Это коснулось горожан в возрасте старше 60 лет и хронически больных людей.

Кроме того, власти пока не собираются отказываться и от требования к работодателям о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. Его тоже продлили до 1 апреля. «Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях, - объяснил Собянин. - Где это возможно, я бы просил перевести на дистанционку максимальное количество работников».

Медики и власти напоминают, что сейчас всем необходимо соблюдать санитарные правила, продолжать носить маски и держать дистанцию.

Как оказать первую помощь при омикроне. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Москвичи без проблем могут пройти в столице бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию. Этому уделяется особое внимание. Для желающих созданы все условия. Сдать ПЦР-тест можно в поликлиниках, а специальные кабинеты для экспресс-анализа за 15 минут работают в центрах госуслуг, торговых комплексах, на самых оживленных станциях метро.

Одновременно в городе продолжается кампания по вакцинации. Любой может без очереди и даже без записи уколоться в одном из многочисленных пунктов. С собой нужно принести паспорт и при наличии полис ОМС.

Адреса и график работы точек, где делают тесты и прививки, - на портале мэра Москвы в специальном разделе «Все о коронавирусе».

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Если пожилым людям на домашнем режиме требуется доставка продуктов, лекарств, кормов для животных или товаров первой необходимости, то они могут обратиться за помощью на горячую линию Комплекса социального развития правительства Москвы - +7 (495) 870-45-09, ежедневно с 8.00 до 21.00.