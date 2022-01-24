Куда в Москве придет метро в 2022 году

Дизайн-проект станции "Рижская" (первоначальное название "Ржевская) Большой кольцевой линии. Фото: mos.ru

Главным проектом столичного метро в ближайший год остается Большая кольцевая линия (БКЛ). В 2021-м на маршруте запустили сразу десять новых станций (подробнее - на kp.ru). Из 31 остановки на БКЛ работают уже 22.

До конца этого года здесь же планируют построить 7 оставшихся станций и реконструировать две исторические станции, которые станут частью нового скоростного кольца.

«Надеемся, что в 2022 году это кольцо замкнётся, и в конце 2023 года - в 2024 году будет уже функционировать самое большое кольцо метро в мире», - доложил мэр Сергей Собянин президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи на прошлой неделе.

Строители продолжают круглосуточно прокладывать новые участки БКЛ. Накануне Нового года доделали последний тоннель кольца - двухпутный перегон между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Теперь доводят до ума платформы, вестибюли, инженерную «начинку» путей на финальных отрезках БКЛ.

«Станция «Сокольники» находится в высокой степени готовности, - уточнил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - На путевых стенах уже начался монтаж букв названия станции, на потолке - декоративных панно. В целом северо-восточный участок, на котором сейчас возводятся «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники», построен на 86 процентов. На всех будущих станциях строители продолжают отделку платформ и технических помещений, монтаж инженерных систем и эскалаторов, а также ведут подготовку к приему необходимого оборудования».

В Стройкомплексе столицы рассказали, в каких районах города откроются новые станции метро в 2022 году.

«МАРЬИНА РОЩА»:

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЭСКАЛАТОР

Где находится: вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи.

Как выглядит: колонны на платформах сделают похожими на пузатые фарфоровые чайники. В вестибюле и на входе поставят сферические конструкции в виде стальных шаров диаметром 2,5 метра. Повсюду будет сверкать полированная нержавеющая сталь. А мраморные плиты украсит рисунок, напоминающий мелкие трещины.

Фото: mos.ru

Станция будет самой глубокой и одной из самых технически сложных на Большом кольце. Здесь поставят самый длинный эскалатор - 130 метров. Напомним, пока рекорд за «Парком Победы», где пассажиров возят 127-метровые эскалаторы.

Фото: mos.ru

В чем польза: ускорятся поездки по городу для жителей района Марьина роща, а также разгрузятся Сокольническая, Калужско-Рижская и Люблинско-Дмитровская линии. Станция будет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с переходами на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии и МЦД-2.

Фото: mos.ru

«РИЖСКАЯ»:

ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ

Где находится: на Рижской площади.

Как выглядит: на платформе появятся 12 металлических арок высотой до четырех метров со встроенной подсветкой. Таким же «порталом времени», как их назвали авторы проекта, украсят центральную стену перед выходом со станции. На ней разместится декоративное цифровое табло, на котором можно будет посмотреть время.

Фото: mos.ru

В чем польза: разгрузятся восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий. Жители и работники в районах Мещанский и Марьина Роща сэкономят время в поездках по столице. Кроме того, свободнее станет на дорогах на северо-востоке города. Станция будет пересадочной с «Рижской» Калужско-Рижской линии метро, железнодорожными платформами Октябрьской железной дороги, соседних МЦД.

Фото: mos.ru

«СОКОЛЬНИКИ»:

В ПАМЯТЬ О ПЕРВЫХ МЕТРОСТРОЕВЦАХ

Где находится: около главного входа в парк «Сокольники», на Сокольнической площади между улицами Русаковская и Сокольнический Вал.

Как выглядит: станцию украсят алюминиевые панели с копиями исторических фотографий и плакатов 40–50-х годов XX века. Дизайн посвящается строительству первых станций Московского метрополитена.

Фото: mos.ru

Одну из путевых стен и частично потолок закроют огромным декоративным панно в стиле таких мастеров русского конструктивизма и супрематизма, как Казимир Малевич, Владимир Татлин и Эль Лисицкий.

Фото: mos.ru

В чем польза: разгрузится Сокольническая линия, в районе Сокольники станет комфортнее в общественном транспорте.

«ТЕКСТИЛЬЩИКИ»:

ТКАЦКИЙ СТАНОК

Где находится: на участке между Шоссейной и Люблинской улицами, возле пересечения с Волгоградским проспектом.

Как выглядит: название станции повлияло на ее дизайн. Платформы, стены и потолок напоминают о вязальном или ткацком станке. В разных местах подключат контурную цветную подсветку.

Фото: mos.ru

В чем польза: в районе Текстильщики появится крупный ТПУ. Пассажиры смогут пересаживаться на станцию «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии и платформу МЦД-2. Рядом проложат надземный пешеходный переход.

Фото: mos.ru

«ПЕЧАТНИКИ»:

ЧЕРНО-БЕЛАЯ КАРТИНКА

Где находится: на пересечении улиц Гурьянова с Шоссейной.

Фото: mos.ru

Как выглядит: станция напомнит литографию – картинку в черном, белом и сером цветах. Все будет без изысков, сдержанно и лаконично. Наземные вестибюли со стороны выглядят, словно книжная полка.

Фото: mos.ru

В чем польза: в районе Печатники откроется ТПУ, в который войдут одноименные станции Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий, а также строящийся остановочный пункт МЦД-2.

«НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН»:

ЭХ, ХВОСТ, ЧЕШУЯ!

Где находится: в начале Коломенской улицы.

Как выглядит: на стенах, словно в реке или аквариуме, «живут» гигантские рыбы высотой около 2 метров и длиной 4 - 5 метров. Их соберут из гранита в технике мозаики. Всего будет 12 видов таких обитателей водоемов Московского региона. В центре кассового зала поставят стеклянную информационную стену с подсветкой. На ней повторят картинки рыб и добавят их краткое описание. А под потолком вестибюля повиснет конструкция, напоминающая чешую рыбы.

Фото: mos.ru

В чем польза: станция войдет в одноименный ТПУ с новыми дорогами и маршрутами общественного транспорта.

«КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР»:

НЕ СТАНЦИЯ, А ДВОРЕЦ

Где находится: на пересечении улиц Кленовый бульвар и Коломенская набережная, около музея-заповедника «Коломенское».

Фото: mos.ru

Как выглядит: наземные вестибюли своей формой напомнят силуэт перекрытий дворца Алексея Михайловича в Коломенском. Станцию украсят орнаменты и детали в духе народных ремесел. Например, необычные светильники в переходе и подземном вестибюле оформят в стиле сетчатой керамики древнего поселения славян Дьякова Городища в Коломенском. На подходах к павильону метро пешеходное покрытие украсят лампочки, похожие на сверкающие капли дождя.

Фото: mos.ru

В чем польза: посетителям «Коломенского» станет проще добираться в музей. В будущем на станции откроется пересадка на Бирюлевскую линию метро.

«КАШИРСКАЯ» И «ВАРШАВСКАЯ»:

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

На бывшей Каховской линии обновят две существующие станции. После реконструкции «Каширская» станет кросс-платформенной, как и было задумано изначально. То есть для пересадки с Замоскворецкой линии на БКЛ и обратно достаточно будет перейти на другую сторону платформы. На «Варшавской» пассажирам тоже станет удобнее. В западном вестибюле поставят лифт для инвалидов и мам с колясками. В порядок приведут колонны на станции и путевые стены, а также декоративные панно на историческую тему.