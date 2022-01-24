В Одинцове полицейские освободили мужчину, который пристегнул себя наручниками к перилам

Фото: Олег ЗОЛОТО

Курьезный случай произошел в новогодние праздники в подмосковном Одинцово. Вечером подвыпивший местный житель 35-летний Сергей В.* шел из одних гостей в другие, чтобы продолжить отмечать наступивший Новый год. Спускаясь по лестнице в одном из дворов по Можайскому шоссе, мужчина увидел на снегу металлический предмет. Присмотревшись, Сережа понял, что нашел настоящие наручники. Мужчина стал радостно рассматривать занятную находку и крутил наручники в руках. Смеха ради Сережа застегнул наручники на своей руке. Замок щелкнул, браслет крепко опоясал запястье. Не долго думая, мужчина пристегнул второй браслет наручников к перилам лестницы, по которой спускался. Удивительно, но и на этот раз механизм сработал, надежно приковав весельчака к железной конструкции. Веселье мужчины длилось не долго. Вдоволь покривлявшись, Сергей вдруг понял, что у него нет ключа, чтобы открыть замок. Мужчина попыталась разорвать наручники силой, но ничего не получилось. Тем временем температура на улице опускалась все ниже.

Поняв, что угодил в ловушку, Сергею ничего не оставалось, кроме как звонить в экстренные службы и звать на помощь.

«В полицию поступило сообщение от 35-летнего жителя Одинцово Сергея В.* Мужчина сообщил оперативникам, что нашел на улице наручники и ради забавы решил пристегнуть себя ими к металлическим перилам лестницы. Самостоятельно открыть наручники у мужчины не получилось и он решил обратиться за помощью. Вскоре на место происшествия прибыл наряд полиции. К счастью, найденные Сергеем наручники оказались конструктивно схожими с полицейскими и ключ оперативников подошел и смог открыть наручники, найденные Сергеем», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Полицейские составили с мужчиной профилактический разговор и рекомендовали серьезнее относиться к своей жизни и здоровью, ведь на улице отрицательные температуры и глупая шалость возрастного человека могла привести к трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свадьба не пела и не плясала: горит ресторан "Раздолье" в Зеленограде

Пожар охватил ресторан "Раздолье" в Зеленограде (подробнее)