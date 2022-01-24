Новая развязка ЦКАД между Можайским и Минским шоссе: время в пути на этом участке сократится с 1 часа до 8 минут

Стройка должна завершиться до середины 2024 года. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Правительство выделит около 11 млрд. рублей на строительство новой развязки Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), запущенной в прошлом году. Постановление о строительстве развязки на ЦКАД между Можайским и Минским шоссе подписал премьер Михаил Мишустин.

Как рассказал Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник, развязка позволит сократить время в пути на новом участке с 1 часа до 8 минут.

- Строительство новых дорог и ремонт отдельных участков должны идти с соблюдением всех сроков. Еще нужно внимательно контролировать и качество полотна, чтобы оно служило долго, - обратился Мишустин к профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Как рассказал Хуснуллин, новую развязку решили построить после обращения местных жителей к Владимиру Путину. Завершить стройку обещают до середины 2024 года.

Карта Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Хуснуллин также рассказал, что уже в этом году будет запущен нулевой участок автодороги М-12. Федеральная трасса, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень будет завершена за три года.

- Мобилизованы все силы, - заметил Хуснуллин.

На совещании также обсуждалась закупка лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Как рассказал Михаил Мишустин, фонд «Круг добра» сможет быстрее закупать детям необходимые лекарства. Делать это можно будет сразу же после регистрации лекарств в России, еще до того, как они поступят на рынок. Как пояснил Мишустин, это в том числе касается самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) - «Золгенсмы». В декабре завершились процедуры, необходимые для официального применения лекарства в России.

- Важно не допустить задержек с поставками, особенно в случаях, когда терапия должна быть непрерывной или ее нужно начать как можно скорее, - сказал Мишустин.

Премьер также отметил, что в этом году в федеральной казне на помощь тяжелобольным детям предусмотрено 80 млрд. рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее.

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