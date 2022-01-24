Места протечек под контролем: станцию метро «Динамо» приведут в порядок летом 2022 года

В настоящее время специалисты проводят необходимые обследования Фото: Алиса ТИТКО

На одной из старейших станций Московского метрополитена до 15 июня проведут обследования для ликвидации течей. Речь о станции «Динамо». Пассажиры еще в декабре обратили внимание на то, что под путевым сводом появились многочисленные течи, вода капает прямо на перрон, стена под новой лестницей на станцию «Петровский парк» мокрая, появляются лужи.

- Там уже так называемые высолы. И еще повреждены несколько барельефов - рядом с лестницей сильно пострадал «Лыжник», - рассказывает пассажирка Анастасия.

На одной из старейших станций Московского метрополитена до 15 июня проведут обследования для ликвидации течей. Фото: Алиса ТИТКО

О проблеме в столичном метро знают и ищут способы ликвидации. Проблемы, по наблюдениям пассажиров, начались после открытия подземного перехода на «Петровский парк» - его открыли позже самой станции. Москвичи оставили несколько сообщений на портале «Наш город», где начальник столичного метрополитена дал официальный ответ и успокоил пассажиров.

Пассажиры еще в декабре обратили внимание на то, что под путевым сводом появились многочисленные течи, вода капает прямо на перрон, стена под новой лестницей на станцию «Петровский парк» мокрая, появляются лужи. Фото: Алиса ТИТКО

- Места протечек находятся под контролем, угроза безопасности передвижения пассажиров отсутствует, - сообщил Виктор Козловский, начальник Московского метрополитена.

Также он добавил, что срок устранения проблемы «будет определен по результатам обследования до 15 июня 2022 года (с учетом разработки и согласования технической документации)».

О проблеме в столичном метро знают и ищут способы ликвидации. Фото: Алиса ТИТКО

В настоящее время также проводятся обследования станции, чтобы проанализировать и определить способ ликвидации течей. После этого на станции запланировано привести в порядок путевые стены и своды станции «Динамо».

- Это возможно после завершения процесса оттаивания грунта, - уточнил начальник Московского метрополитена.

Проблемы, по наблюдениям пассажиров, начались после открытия подземного перехода на «Петровский парк» - его открыли позже самой станции. Фото: Алиса ТИТКО

Построена станция «Динамо» была еще до Великой Отечественной войны – в 1938 году. Название получила по одноименному стадиону. Это пилонная трехсводчатая станция глубокого заложения с одной островной платформой. Строить ее решили закрытым способом, при проходке среднего зала применялось искусственное замораживание. Станция «Динамо» на момент строительства являлась самой глубокой в Московском метрополитене – 40 метров.

Москвичи оставили несколько сообщений на портале «Наш город», где начальник столичного метрополитена дал официальный ответ и успокоил пассажиров. Фото: Алиса ТИТКО

Во время Великой Отечественной войны станция служила бомбоубежищем. Долгие годы станция оставалась без возможности пересадки, а с 2018 года пассажиры смогли переходить на станцию «Петровский парк» БКЛ. Подземная пересадка открылась в конце декабря 2020 года.