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Общество24 января 2022 11:28

Места протечек под контролем: станцию метро «Динамо» приведут в порядок летом 2022 года

В настоящее время специалисты проводят необходимые обследования
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В настоящее время специалисты проводят необходимые обследования

В настоящее время специалисты проводят необходимые обследования

Фото: Алиса ТИТКО

На одной из старейших станций Московского метрополитена до 15 июня проведут обследования для ликвидации течей. Речь о станции «Динамо». Пассажиры еще в декабре обратили внимание на то, что под путевым сводом появились многочисленные течи, вода капает прямо на перрон, стена под новой лестницей на станцию «Петровский парк» мокрая, появляются лужи.

- Там уже так называемые высолы. И еще повреждены несколько барельефов - рядом с лестницей сильно пострадал «Лыжник», - рассказывает пассажирка Анастасия.

На одной из старейших станций Московского метрополитена до 15 июня проведут обследования для ликвидации течей.

На одной из старейших станций Московского метрополитена до 15 июня проведут обследования для ликвидации течей.

Фото: Алиса ТИТКО

О проблеме в столичном метро знают и ищут способы ликвидации. Проблемы, по наблюдениям пассажиров, начались после открытия подземного перехода на «Петровский парк» - его открыли позже самой станции. Москвичи оставили несколько сообщений на портале «Наш город», где начальник столичного метрополитена дал официальный ответ и успокоил пассажиров.

Пассажиры еще в декабре обратили внимание на то, что под путевым сводом появились многочисленные течи, вода капает прямо на перрон, стена под новой лестницей на станцию «Петровский парк» мокрая, появляются лужи.

Пассажиры еще в декабре обратили внимание на то, что под путевым сводом появились многочисленные течи, вода капает прямо на перрон, стена под новой лестницей на станцию «Петровский парк» мокрая, появляются лужи.

Фото: Алиса ТИТКО

- Места протечек находятся под контролем, угроза безопасности передвижения пассажиров отсутствует, - сообщил Виктор Козловский, начальник Московского метрополитена.

Также он добавил, что срок устранения проблемы «будет определен по результатам обследования до 15 июня 2022 года (с учетом разработки и согласования технической документации)».

О проблеме в столичном метро знают и ищут способы ликвидации.

О проблеме в столичном метро знают и ищут способы ликвидации.

Фото: Алиса ТИТКО

В настоящее время также проводятся обследования станции, чтобы проанализировать и определить способ ликвидации течей. После этого на станции запланировано привести в порядок путевые стены и своды станции «Динамо».

- Это возможно после завершения процесса оттаивания грунта, - уточнил начальник Московского метрополитена.

Проблемы, по наблюдениям пассажиров, начались после открытия подземного перехода на «Петровский парк» - его открыли позже самой станции.

Проблемы, по наблюдениям пассажиров, начались после открытия подземного перехода на «Петровский парк» - его открыли позже самой станции.

Фото: Алиса ТИТКО

Построена станция «Динамо» была еще до Великой Отечественной войны – в 1938 году. Название получила по одноименному стадиону. Это пилонная трехсводчатая станция глубокого заложения с одной островной платформой. Строить ее решили закрытым способом, при проходке среднего зала применялось искусственное замораживание. Станция «Динамо» на момент строительства являлась самой глубокой в Московском метрополитене – 40 метров.

Москвичи оставили несколько сообщений на портале «Наш город», где начальник столичного метрополитена дал официальный ответ и успокоил пассажиров.

Москвичи оставили несколько сообщений на портале «Наш город», где начальник столичного метрополитена дал официальный ответ и успокоил пассажиров.

Фото: Алиса ТИТКО

Во время Великой Отечественной войны станция служила бомбоубежищем. Долгие годы станция оставалась без возможности пересадки, а с 2018 года пассажиры смогли переходить на станцию «Петровский парк» БКЛ. Подземная пересадка открылась в конце декабря 2020 года.

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