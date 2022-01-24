Юго-Восточная хорда в Москве: В 2023 году водители поедут от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта

Новый участок станет крупнейшим транспортным узлом Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Напомним, в ближайшие годы на карте Москвы появится новое транспортное кольцо из четырех хорд. Сюда входят Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада и Юго-Восточная хорда. Их общая длина - почти 350 километров. У каждой - выходы на МКАД.

«Мы продолжаем строить Юго-Восточную хорду, - сказал сегодня, 24 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра участка ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. - Скоростная магистраль от Бутово до шоссе Энтузиастов - участок, на котором мы сейчас находимся, относительно небольшой по протяженности, но, пожалуй, самый сложный из всего дорожного строительства, которое велось когда-либо в столице. Ничего подобного в истории Москвы не строилось. Уже в 2023 году Юго-Восточная хорда в составе Северо-Восточной хорды и этот участок будут запущены. Это будет новая транспортная ситуация».

По его словам, отрезок ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта станет крупнейшим транспортным узлом из 14 эстакад и путепроводов.

«Соединение этих крупнейших магистралей города дает по сути новую транспортную реальность, - отметил мэр. - Юго-Восточная хорда полностью бесшовно интегрируется в Северо-Восточную хорду, создавая московский скоростной диаметр, проходящий с юга города до севера».

ЧТО СДЕЛАЮТ

На участке ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта всего построят и реконструируют 11 километров дорог. Сюда входят:

- 14 эстакад общей длиной 7 километров, в том числе 3 эстакады основного маршрута и 11 эстакад-съездов на СВХ, Рязанский проспект, Новохохловскую и Нижегородскую улицы;

- 2 путепровода общей длиной 1,3 километра на пересечении с путями МЦД-2.

Во время благоустройства вдоль маршрута высадят:

- 22,5 гектара газонов;

- 1 680 деревьев;

- более 3 тысяч кустарников.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Строящийся отрезок ЮВХ:

- свяжет крупнейшие трассы города - шоссе Энтузиастов, Северо-Восточную хорду (СВХ), Рязанский проспект, ТТК и Волгоградский проспект;

- обеспечит более равномерное распределение транспортных потоков;

- уменьшит избыточный пробег машин;

- разгрузит основные вылетные магистрали юго-восточной части города - шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты.

ЦИФРЫ

Длина основного маршрута Юго-Восточной хорды - порядка 28 километров.

Всего с учетом съездов и реконструкции соседних улиц здесь построят:

- 100 километров дорог;

- 56 искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов и т. д.) длиной 23 километра;

- 12 пешеходных переходов.