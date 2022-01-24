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Общество24 января 2022 12:08

Юго-Восточная хорда в Москве: В 2023 году водители поедут от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта

Новый участок станет крупнейшим транспортным узлом
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Новый участок станет крупнейшим транспортным узлом

Новый участок станет крупнейшим транспортным узлом

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Напомним, в ближайшие годы на карте Москвы появится новое транспортное кольцо из четырех хорд. Сюда входят Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада и Юго-Восточная хорда. Их общая длина - почти 350 километров. У каждой - выходы на МКАД.

«Мы продолжаем строить Юго-Восточную хорду, - сказал сегодня, 24 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра участка ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. - Скоростная магистраль от Бутово до шоссе Энтузиастов - участок, на котором мы сейчас находимся, относительно небольшой по протяженности, но, пожалуй, самый сложный из всего дорожного строительства, которое велось когда-либо в столице. Ничего подобного в истории Москвы не строилось. Уже в 2023 году Юго-Восточная хорда в составе Северо-Восточной хорды и этот участок будут запущены. Это будет новая транспортная ситуация».

По его словам, отрезок ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта станет крупнейшим транспортным узлом из 14 эстакад и путепроводов.

«Соединение этих крупнейших магистралей города дает по сути новую транспортную реальность, - отметил мэр. - Юго-Восточная хорда полностью бесшовно интегрируется в Северо-Восточную хорду, создавая московский скоростной диаметр, проходящий с юга города до севера».

ЧТО СДЕЛАЮТ

На участке ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта всего построят и реконструируют 11 километров дорог. Сюда входят:

- 14 эстакад общей длиной 7 километров, в том числе 3 эстакады основного маршрута и 11 эстакад-съездов на СВХ, Рязанский проспект, Новохохловскую и Нижегородскую улицы;

- 2 путепровода общей длиной 1,3 километра на пересечении с путями МЦД-2.

Во время благоустройства вдоль маршрута высадят:

- 22,5 гектара газонов;

- 1 680 деревьев;

- более 3 тысяч кустарников.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Строящийся отрезок ЮВХ:

- свяжет крупнейшие трассы города - шоссе Энтузиастов, Северо-Восточную хорду (СВХ), Рязанский проспект, ТТК и Волгоградский проспект;

- обеспечит более равномерное распределение транспортных потоков;

- уменьшит избыточный пробег машин;

- разгрузит основные вылетные магистрали юго-восточной части города - шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты.

ЦИФРЫ

Длина основного маршрута Юго-Восточной хорды - порядка 28 километров.

Всего с учетом съездов и реконструкции соседних улиц здесь построят:

- 100 километров дорог;

- 56 искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов и т. д.) длиной 23 километра;

- 12 пешеходных переходов.

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