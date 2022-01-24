В Москве из-за «омикрона» усилили проверки в магазинах и ночных клубах

Сейчас особенно важно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за высоких показателей по заболеваемости коронавирусом, в Москве с 24 января увеличили количество проверок в магазинах, ресторанах и ночных клубах. Масочный режим в городе не отменяли, а значит его нужно продолжить соблюдать, а также социальную дистанцию в супермаркетах, в аптеках, на почте и других общественных местах.

- Сейчас особенно важно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались. Однако, в связи со сложившейся ситуацией, мы усилим контроль, - сказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

В столице за последнюю неделю уже выявили несколько торговых центров, где не соблюдается масочный режим. Среди них «Европолис» и «Калита», а также торговые комплексы «Трамплин» и «Каширский двор». Всем им после проверок ОАТИ грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер.

Также в столице выборочно проверят, как предприятия соблюдают требования о переводе сотрудников на удаленные режим работы – 30%.

- Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы о переводе сотрудников на удаленную работу, - сказал Евгений Данчиков.

Если в офисе или на предприятии будет больше сотрудников, то собственнику придется заплатить штраф – до 1 млн рублей. В случае серьезного нарушения наказанием может стать приостановка работы предприятия – по решению суда.

Напомним, что указ о переводе сотрудников на удаленку действителен до 1 апреля 2022 года. Исключения только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Если сотрудник сделал прививку от коронавируса, то на него ограничения не распространяются. А также могут продолжить работу переболевшие работники. Нет ограничений для медиков и сотрудников стратегических предприятий.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» увеличил ежедневные показатели по выявлению больных. Только за последние сутки зафиксировано 19 509 заболевших, 992 человека госпитализировали.

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