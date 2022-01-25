Владимир Ефимов: Московский экспорт косметики вырос почти на 30 процентов

География поставок столичной косметики расширяется Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Москва поставила косметическую продукцию за рубеж по итогам 10 месяцев 2021 года на сумму 357 миллионов долларов. Показатель на 27,7 процента больше тех же месяцев 2020 года и на 12,3 процента 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва – главный экспортер косметической продукции в стране, на нее приходится 45,2 процента от всех российских поставок, - отметил заммэра. - При этом в 2020 году ее доля составляла 39,4 процента. По итогам января-октября 2021 года столичные производители поставили косметическую продукцию на сумму 357 миллионов долларов, что почти на 30 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2020 года».

По его словам, география поставок столичной косметики также расширяется. За 10 месяцев 2019 года производители экспортировали в 86 стран, в 2020 году – в 90 стран, а в 2021 году уже в 94 страны. Среди основных импортеров косметической продукции из Москвы - Белоруссия, закупившая товаров на 86,4 миллиона долларов. В Казахстан экспортеры поставили продукции на 82,6 миллиона долларов, в Узбекистан – на 30,7 миллиона долларов, Азербайджан – почти на 21 миллион долларов, а в Грузию – на 15,3 миллиона долларов. На долю этих стран приходится 66,1% московского экспорта косметики.

«В сравнении с 2020 годом столичные экспортеры открыли для себя новые страны для поставок, - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Например, впервые косметическая продукция из Москвы отправилась в Швейцарию на общую сумму 560,2 тысячи долларов, Марокко – на 210,8 тысячи долларов. В целом в 2021 году столица увеличила экспорт всех категорий косметической продукции».

Производители парфюмерии поставили за рубеж свои товары на 45,5 миллиона долларов, что почти на 55 процентов больше, чем за те же месяцы 2020 года. Экспорт средств для макияжа и ухода за кожей увеличился почти на 40 процентов до 109,5 миллиона долларов.

Развитию международных связей московских производителей активно способствует центр «Моспром». Он помогает столице участвовать в международных выставках, проводит бизнес-миссии в других странах, организовывает специализированную образовательную программу, направленную на развитие профессиональных навыков и компетенций в области внешнеэкономической деятельности, подбирает байеров и организует технологические туры на столичные производства.

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