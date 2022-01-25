Владимир Ефимов: В Москве для реализации нацпроекта «Производительность труда» создано Агентство стратегического развития

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В столице появилось Агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия»). Главным в его работе станет реализация национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Задачами новой структуры правительства Москвы станет реализация двух направлений национального проекта «Производительность труда» - «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда», - отметил заммэра. - По результатам первых недель работы Агентства участниками направления по системным мерам стали пять предприятий столицы. Теперь их семь в Москве. Компании смогут получить широкий набор поддержки – от обучения до льготного финансирования».

Потенциальными участниками нацпроекта являются около пяти тысяч московских предприятий – это примерно половина от общего количества крупных и средних компаний города. При этом число претендентов на адресную поддержку ограничено. К 2024 году ее сможет получить 561 компания, то есть около 10% от всех потенциальных участников.

Руководителем агентства назначена Наталья Шувалова, ранее возглавлявшая Центр поддержки и развития экспорта «Моспром».

«Национальный проект «Производительность труда» в первую очередь направлен на рост производительности труда на предприятиях не менее чем на 5 процентов ежегодно, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Для достижения ключевых показателей мы поставили себе амбициозную цель – по итогам первого года оказать адресную поддержку в совершенствовании эффективности производственных процессов 109 компаниям города. На базе Агентства стратегического развития Москвы уже сформирован Региональный центр компетенций (РЦК) и стартовал прием заявок на участие в проекте».

НА ЗАМЕТКУ

Участниками нацпроекта могут стать зарегистрированные или работающие в Москве предприятия, полностью отвечающие таким условиям:

- с выручкой за предыдущий год не менее 400 миллионов рублей;

- относящиеся к одной из приоритетных отраслей экономики - обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля;

- с долей иностранного участия в их уставном капитале, не превышающей 50%.

Заявку на участие в проекте можно подать на сайте «производительность.рф» с обязательным указанием региона участия «город Москва».