«Мы перевели поликлиники на работу без выходных»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об усилении работы системы здравоохранения

В Московской области усиливается работа всей системы здравоохранения. Нововведения связаны с наступлением нового штамма коронавируса - «омикрон». По словам специалистов, пациентами он переносится не так тяжело, как предыдущие штаммы заразы, однако скорость его распространения выросла в несколько раз.

- В последние дни количество вызовов врачей на дом подошло к 50 тысячам в сутки, а в выходные достигло 57 тысяч, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - В доковидное время было - 5-7 тысяч. В этой связи нам необходимо перегруппироваться, мы уже привлекли 100 студентов на горячую линию 122, чтобы они могли отвечать на звонки, помогать жителям. Мы также перевели поликлиники на работу без выходных - с 8 до 20 часов.

Новый график работы поликлиник - лишь одна из мер, которая начала действовать с нынешнего понедельника, 24 января.

Вот их полный список:

- Все поликлиники Подмосковья работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

- Потоки больных и здоровых пациентов в них разделены.

- Количество дежурных терапевтов в поликлиниках увеличено.

- Пациенты с признаками ОРВИ (кашель, насморк) и температурой менее 38 градусов могут обратиться за помощью в поликлинику без предварительной записи.

- При приеме врачи берут у пациентов тесты на ковид.

- При резком ухудшении или при температуре свыше 38 градусов, нужно обращаться в скорую помощь по телефону 112.

- Жителям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

- Ношение масок в общественных местах и транспорте по-прежнему обязательно.

- В целом власти Московской области просят жителей ограничить контакты с окружающими людьми, а работодателей перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.