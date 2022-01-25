Департамент СМИ Москвы подвёл итоги студенческого конкурса социальной рекламы "Твой взгляд"

В Татьянин день, сегодня, 25 января, отмечается День российского студенчества. В столичных вузах обучаются более 750 тысяч молодых людей. Для самых креативных из них в Москве проводятся творческие конкурсы и фестивали.

В столице объявили победителей второго сезона конкурса социальной рекламы «Твой взгляд». Напомним, конкурс стартовал в 2019 году. Он проводится при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы. В этом году участники присылали свои работы на любую из трех предложенных тем - «Город и Ты», «Соцсети: быть, а не казаться» и свободная тема.

- Конкурс проходит для молодежи, для студентов, для тех, кто создает новый креатив, - сказал Иван Шубин, руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы. - Очень важно, что мы видим новый подход, новый взгляд на вроде бы уже понятные, известные вещи - и это самое ценное, что есть в этом конкурсе. Символично, что итоги творческого состязания подводятся в День студенчества - 25 января. Сам конкурс прошёл осенью 2021 года, и нас приятно порадовало количество желающих участвовать в нем.

По его словам, главной задачей организаторов было протестировать современные решения в рекламе, увидеть что-то новое.

- Большинство участников будут работать через несколько лет в креативных агентствах, и конкурс стал неким взглядом в будущее, - отметил Шубин. - Нам поступило много интересных работ с нестандартным подходом. Например, многих авторов зацепила проблема сортировки мусора. Именно эта тема дала понять, насколько молодые люди бережно относится к своему городу.

МОЛОДЕЖЬ ВОЛНУЕТ ЗАБОТА О СЕБЕ И САМОВЫРАЖЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ

Главной площадкой конкурса уже второй год становится Центр современного искусства «Винзавод». Как отмечают кураторы, по сравнению с первым сезоном выросло и количество, и качество работ.

«Сейчас мы получили около 480 заявок из 48 вузов Москвы, в прошлом году поступило около 150 работ, - сообщила основатель Центра современного искусства «Винзавод», член экспертного совета конкурса Софья Троценко. - Активное участие принимали студенты самых разных вузов - МИРЭА, ВШЭ, МГУ, РГУ имени Косыгина, РАНХиГС. Тема социальной рекламы оказалась очень интересной, невероятно востребованной, но не так проста, как сейчас нам в общем и целом может показаться».

По ее словам, больше всего участников заинтересовали проблемы ментального здоровья и заботы о себе. Каждый пятый студент выбрал тему социальных сетей. Среди проектов также были доступная городская среда, домашнее насилие, природа.

«Мы видим, что беспокоит молодых людей, о чем они хотят высказаться, - говорит Троценко. - Конкурс становится для них шагом для профессиональной прокачки».

С ней согласен и главный архитектор Москвы, член экспертного совета конкурса Сергей Кузнецов.

«Для ребят это шанс заявить о себе, при сегодняшнем уровне высочайшей конкуренции это крайне важная возможность, - отметил Кузнецов. - Для города это поиск кадрового ресурса, людей мотивированных и готовых участвовать в городских проектах. В целом синергичный процесс. Мы ежегодно работаем со студентами на фестивале архитектуры «Открытый город» и среди них немало талантливых авторов. Сегодня для молодежи важными стали социальные сети, и с их помощью тоже можно постараться достучаться до ребят».

«Важно, что в Москве появилась горизонтальная платформа, которая дает возможность студентам из разных вузов показывать свои работы, смотреть, что происходит в Москве, что делают их сверстники из других вузов, - считает Игорь Гурович, академик Академии графического дизайна. - Хорошо, что идет обмен идеями. На конкурсе представлены взрослые проекты. Мы поощряем более смелые работы, с гражданской позицией».

НОВЫЕ ЗАЯВКИ НАЧНУТ ПРИНИМАТЬ ОСЕНЬЮ

Победители не только получают возможность разместить свои работы на улицах столицы, но еще и пройти стажировку в ведущих креативных компаниях.

«Со следующего года хотим расширить поддержку участников конкурса, - рассказала Софья Троценко. - Мы начинаем сотрудничество с благотворительными фондами, несколько крупными медиа и разными компаниями».

По ее словам, о своем желании поучаствовать в конкурсе в этот раз заявили даже студенты из других городов. Для них действует платформа с образовательной программой, которая позволяет получить навыки профессии и знания от лидеров мнений.

Для тех, кто обучается в столичных вузах, новый сезон конкурса «Твой взгляд» может стартовать уже в сентябре этого года. А работы 2021 года покажут на выставке на «Винзаводе» с 1 февраля. На ней наградят победителей в главных номинациях (см. список ниже) и отметят некоторых участников в специальных номинациях. Кроме того, в феврале - марте этого года щиты с лучшей социальной рекламой конкурса «Твой взгляд» появятся вдоль магистралей города.

«Это не работа в стол, важно, что автор может оценить, как его идея будет выглядеть в городской среде, - сказал Иван Шубин. - Об этом участники конкурса, кстати, не всегда задумываются. Мы часто видим креативные, внезапные и удивительные проекты, но в город они никак не впишутся. Это тоже был один из критериев отбора, и этому нужно научиться. У социальной рекламы короткая жизнь, важно, чтобы она менялась. Но работы победителей конкурса точно будут заметны на улицах города».

Подробнее - на сайте проекта Твойвзгляд. рф и в соцсетях.

КОНКРЕТНО

Победителями конкурса социальной рекламы «Твой взгляд» в Москве в 2021 году стали:

Тема «Город и ты»

1 место

Лилия Попова, институт бизнеса и дизайна

Проект «Мусор - это ресурс»

2 место

Кристина Ковальчук, МГППУ

Проект «Твой ремень безопасности»

3 место

Виктория Ермолаева, Московский политех

Проект «Сортировать мусор просто»

Тема «Соцсети: быть, а не казаться»

1 место

Ольга Баврина, НИУ ВШЭ

Проект «Выйди за рамки»

2 место

Ольга Елагина, Ксения Дмитриенко, Мария Тришина, РГГУ

Проект «Суть в истории, а не в Story»

3 место

Анна Турлакова, РГУ имени Косыгина

Проект «Быть, а не казаться»

Свободная тема

1 место

Елена Матвеева, Московский политех

Проект «Не игрушка»

2 место

Милена Шеметова, РЭУ имени Плеханова

Проект «Половое воспитание»

3 место

Даниела Ионаш и Яна Семенова, МФПУ Синергия

Проект «Горизонт»