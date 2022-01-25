Московские налоговые отменили прием граждан из-за «омикрона»

С 24 января в операционных залах территориальных налоговых органов города Москвы приостановлен прием налогоплательщиков Фото: Алиса ТИТКО

Налоговые инспекции Москвы приостановили прием граждан. Ограничения введены с 24 января в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

- С 24 января в операционных залах территориальных налоговых органов города Москвы приостановлен прием налогоплательщиков, за исключением услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи в Межрайонной ИФНС России № 46, - рассказали в УФНС России по городу Москве.

На входах налоговых инспекций появились объявления «С 24 января приостановлен прием налогоплательщиков».

- Приема нет, - говорит охранник на входе ИФНС России №13.

Однако люди могут войти в налоговую, чтобы оставить документы.

- Вчера приехала, а приема нет. Посоветовали привезти документы в одном файле или в конверте, на котором указать номер телефона для оперативного решения возможных вопросов. Сегодня приехала, потому что вчера не было конверта с собой, - рассказывает москвичка Юлия Николаевна.

Люди могут войти в налоговую, чтобы оставить документы Фото: Алиса ТИТКО

Оставить документы (в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности) можно в бесконтактном боксе для приема входящей корреспонденции. Как их найти? Возле входе в налоговую инспекцию на столе установлены коробки. Открываешь крышку и кладешь свой набор документов. Поэтому поставить даты и подписи на страницах лучше в комфортных условиях – дома или в офисе.

- Раньше, когда сдал декларацию для налогового вычета, то давали бумагу с печатью о том, что документы приняты и будут рассматриваться три месяца. А сейчас непонятно: примут их или нет? – говорит посетитель Сергей Иванович.

За дополнительными вопросами просят обращаться по телефону единого центра 8 (800) 222-22-22. Сотрудники колл-центра сказали, что документы инспекторы забирают из боксов дважды в день. О получении пакета документов придет сообщение в личный кабинет налогоплательщика, а также можно дополнительно уточнить по номерам телефонов районных налоговых инспекций.

- Для обеспечения дистанционного взаимодействия с налоговыми органами, а также в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) рекомендуем использовать электронные сервисы, - рассказали в УФНС России по г. Москве.

Электронные сервисы дают право на регистрацию бизнеса, получение сведений из реестров, а также рассчитать страховые взносы, составить отчет об иностранных клиентах и другие.

Напомним, в столице не вводили запретов на работу каких-либо организаций из-за роста заболевших «омикроном». Работодателям рекомендовали перевести максимальное количество сотрудников на удаленку, а пожилым москвичам продлили домашний режим до 1 апреля 2022 года.