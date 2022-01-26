Москву снова заметет снегом: Вырастут ли сугробы до рекордной высоты

Синоптики обещают снегопад и метель в Москве 28-29 января 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве снова насыпало свежего снега - и если в начале зимы это радовало, то сейчас многие москвичи уже устали чистить машины по утрам и прибираться через снежную кашу. В ближайшие дни все это опять придётся делать. Синоптики обещают очередные снегопады!

Во вторник, 25 января, и в ночь на среду, 26 января, циклон с Баренцева моря добавил 3 сантиметра снега. Высота сугробов на официальной метеостанции ВДНХ сейчас - 46 см. Это заметно больше, чем положено по климатическим нормам, признают в Московском метеобюро. Однако до рекорда ещё очень далеко - какой бы аномально снежной ни казалась нам нынешняя зима.

59 см - такой была высота снежного покрова в Москве 25 января 1994 года. И это максимум за всю историю метеонаблюдений.

49 см - такие сугробы лежали в этих числах января в 1985 и 1986 годах.

46 см намело к 25 января в 2013 году.

Получается, что нынешняя зима борется не за рекорд, а за почетное третье место по снежному изобилию. И, судя по прогнозам Гидрометцентра России и центра «Фобос» до конца недели, у неё есть все шансы.

В четверг, 27 января, небольшой снег возможен лишь местами. Ночью подморозит до -14 градусов, днём -5…-7.

В пятницу, 28 января, очередной циклон с Атлантики принесёт новое ненастье - снег и метель. Ничего экстремального, выпадет около 3 мм осадков, то есть сугробы вырастут еще примерно на 3 см. Ночью в пятницу -10…-12, днём -4…-9, с сильными ветром и летящим в лицо снегом - не самая уютная погода.

В субботу, 29 января, станет теплее, под утро уже не ниже -10, днём -3…-5 градусов. И снова снег, метеорологи ожидают до 5 мм осадков в течение суток.

В воскресенье, 30 января, тоже не обойдётся без снега. Дневная температура повысится до -1…-6 градусов.

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