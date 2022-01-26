Автомобильные легенды прошлого: в ЦДМ на Лубянке открылась выставка редких ретро-машин

В «Центральном детском магазине на Лубянке» открылась выставка редких ретро-автомобилей. В главном атриуме торгового центра представлены четыре легенды мирового автопрома: роадстер MG 1500 1957 года выпуска, кабриолет Chevrolet Impala 1958 года, спорткар Porsche 924 1978 года и пикап Dodge Lil Red Express 1979 года. Уникальные экспонаты предоставлены музеем культовых автомобилей М.О.С.Т. Полюбоваться на ретро-машины можно будет с 26 января по 23 февраля.

В выходные дни с 11 до 17 часов для посетителей будут проводиться экскурсии. Гид музея подробно расскажет об истории каждого автомобиля. Кроме того, в специальной выставочной зоне вскоре откроется продажа миниатюрных копий представленных автомобилей. Миниатюры предоставят партнеры выставки.

- ЦДМ на Лубянке приглашает взрослых и юных автолюбителей своими глазами увидеть автомобильные легенды прошлого. Все модели, представленные в главном атриуме, являются важной частью истории мирового автопрома. Каждый автомобиль можно близко рассмотреть и, конечно, сделать фото, - рассказал генеральный директор ЦДМ на Лубянке Александр Копанев. - Кроме того, посетители ЦДМ смогут приобрести памятный сувенир – точную мини-копию любимой машины от Hot Wheels.

Четыре автомобиля, которые выставлены в ЦДМ на Лубянке, это олдтаймеры-рестомоды. Ресто-мод (от английских слов «restoration» и «modification») – машина с визуально точно восстановленным кузовом, под капотом которого скрывается достаточно современная начинка. Внешне сохранив флер старины, эти автомобили максимально приспособлены к условиям современных дорог. В первую очередь в них меняют устаревшие детали.

Пикап Dodge Lil Red Express, оснащенный 5,8-литровым двигателем, мог разгоняться до 60 миль в час за 6,6 секунды. На момент выпуска (в 1979 году) он стал самым быстрым серийным автомобилем в мире. Спортивный кабриолет Chevrolet Impala получил свое название в честь африканских антилоп. Аналогии с этими грациозными животными вызывает не только скорость, но и изящество линий машины. Автомобиль был выпущен в 1958 году, в год премьеры данной модели.

Спортивный родстер MG сделан в Великобритании. Его создатель, конструктор Уильям Моррис, быстро завоевал американский рынок и стал настоящей автомобильной легендой. Слава к нему пришла именно после того, как он начал выпускать спорткары. Для спортивных авто было придумано новое имя – MG (Morris Garages). Автомобили MG стали регулярными победителями различных соревнований сначала в Европе, а потом и в США. Моррис вдохновлял конструкторов по обе стороны океана и оказал влияние на все последующие модели спортивных автомобилей других марок.

История спорткара Porsche 924 тоже весьма интересна. Автомобиль сошел с конвейера во время нефтяного кризиса середины 70-х. Он стал первым в истории Porsche «бюджетным» автомобилем практически традиционной конструкции.

Все представленные в «Центральном детском магазине на Лубянке» автомобили спроектированы и построены мастерской BigBoysBigToys. В 2019 году компания Big Boys Big Toys открыла в Москве Музей культовых автомобилей М.О.С.Т. Он расположился в опоре Крымского моста между Парком культуры имени Горького и парком Музеон. В коллекции музея – десятки уникальных автомобилей прошлых лет и нашего времени.