В Москве Сеченовский университет приглашает добровольцев для исследования назального спрея от COVID

Новая назальная вакцина по механизму иммунного ответа не имеет отличий от вакцин с другим способом введения. Фото: Shutterstock

Ученые по всему миру придумывают новые вакцины от коронавируса. Среди них - специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Минздрава России. В его стенах разработали еще один препарат для профилактики COVID-19 - комбинированную векторную вакцину в форме назального спрея. Теперь в столице 400 добровольцев для участия в клиническом исследовании этой новинки приглашает Сеченовский университет. Испытания стартуют сегодня, 26 января, и продлятся 180 дней.

«Новая назальная вакцина по механизму иммунного ответа не имеет отличий от вакцин с другим способом введения, - объясняют разработчики. - Результаты проведенных доклинических исследований уже подтвердили, что назальная вакцина отличается меньшим количеством нежелательных реакций (болезненность и уплотнение в месте укола, лихорадка). К тому же способ введения новой вакцины проще, так как не требует дополнительного оборудования и стерильных условий».

Медики просят откликнуться здоровых мужчин и женщин старше 18 лет, обязательно с российским гражданством (подробнее об условиях участия в исследовании - на сайте Сеченовского университета).

Вакцинированные во время исследования участники получат сертификат о вакцинации, QR-код и денежное вознаграждение.

Напомним, с начала пандемии в Сеченовском университете открылись стационары для пациентов ковидом. Всего за прошлый год в них вылечили 76 144 заражённых COVID, из них 36 843 пациента (51,3%) – жители Москвы. Сейчас в двух вузовских больницах развернуто 550 ковидных коек.

«Хотел поблагодарить коллектив Сеченовского университета за вклад в борьбу с COVID-19, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 26 января, на совместном заседании наблюдательного и попечительского советов вуза. - Сеченовский университет обладает самой большой клинической базой среди всех образовательных медицинских высших учебных заведений и, пожалуй, играет главную роль среди федеральных медицинских учреждений в борьбе с COVID-19. За последнее время в Сеченовке пролечились больше 13 тысяч пациентов, спасены сотни жизней москвичей. Две тысячи студентов и ординаторов помогают в городских поликлиниках врачам, оказывающим медицинские услуги москвичам».