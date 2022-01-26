Ракова: Штамм «омикрон» доминирует в Москве

Анастасия Ракова Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заболеваемость ковидом в Москве продолжает расти. При необходимости в городе увеличат коечный фонд для лечения COVID-19.

- На "омикрон" приходится 80% выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве, - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 90% выявляемых больных ковидом лечатся амбулаторно.

- Мы прекрасно понимаем, что ближайшие несколько недель рост заболеваемости продолжится, поэтому принимаем меры по усилению первичного звена, - сказала в интервью телеканалу Россия-24 Анастасия Ракова.

Сейчас в Москве свободно 42% коечного фонда для лечения COVID-19 — это 7000 коек. Если в городе значительно увеличится количество новых случаев коронавируса, то вырастет и число госпитализаций.

- При необходимости город готов оперативно открыть резервные мощности, - сказала Анастасия Ракова.

В ближайшие дни в Москве увеличат число коек под лечение ковида в детских стационарах. Причина тому, что штамм “омикрон” хорошо адаптируется к детям. Дети стали болеть гораздо чаще, чем при предыдущих штаммах. Только за прошедшие сутки было госпитализировано 132 ребенка.

Сегодня в столице развернуто 680 коек, завтра к работе приступает дополнительный корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице, на следующей неделе откроется корпус в больнице Сперанского.

В ближайшие дни откроются пункты вакцинации для детей от 12 до 17 лет. Напомним, что вакцина "Спутник М" зарегистрирована и первая партия поступила в Москву.

- Вакцинация исключительно добровольная, по желанию родителей и самих подростков, - уточнили в Оперштабе Москвы.

В Москве также упростили порядок закрытия больничных для жителей с ОРВИ и COVID-19. Теперь по завершении карантина и отсутствии симптомов его можно закрыть дистанционно.

- Нагрузка на поликлиники растет, лишний раз людям нет необходимости ходить в поликлинику, тратить свое время, поэтому с сегодняшнего дня больничный для больных ОРВИ и ковидом будет закрываться без прихода в поликлинику, - сказала Анастасия Ракова.

Теперь врачи из поликлиник будут звонить, проводить консультацию, выяснять, позволяет ли состояние здоровья выписать человека, и закрывать больничный дистанционно, автоматически направляя его работодателю. Если же человеку еще требуется лечение, то больничный так же автоматически будет продляться.

Кстати

В Москве стартовало исследование назальной вакцины от COVID-19

Первые участники уже сделали прививки в университете им. Сеченова и двух городских поликлиниках.

- Назальная вакцина — это тот же самый "Спутник V", двухкомпонентный, в той же самой дозировке, только в другой форме: в виде спрея для носа, который также вводится два раза с промежутком в 21 день, - рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Добровольцы примут участие в двух фазах исследования - это 400 человек. Важно изучить безопасность и иммуногенность препарата (способность выработки антител против вируса).

Как стать участником исследования?

- участником может стать любой гражданин РФ с 18 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел COVID-19 в последние 6 месяцев,

- важно: не контактировать с заболевшим COVID-19 в последние 14 дней,

- перед началом исследования нужно пройти медицинское обследование: ЭКГ, анализ крови на уровень антител к новой коронавирусной инфекции и другие,

- подать заявку нужно на электронную почту vacspray@zdrav.mos.ru,

- исследование продлится 180 дней.

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