Подмосковье: власть для человека

Губернатор Андрей Воробьёв в своем обращении рассказал о новых мерах поддержки жителей и диалоге с властью. Фото: Пресс-служба правительства МО

«Я всегда стараюсь объяснить жителям логику наших действий, - отметил губернатор. - Это приоритеты и причины, по которым мы принимаем те или иные решения». Нынешнее обращение стало юбилейным - 10-м по счету. «КП» расскажет, какие основные изменения ждут регион в этом году.

ЖИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ!

Губернатор напомнил, что Подмосковье активно растет. Сейчас на территории региона зарегистрированы более 10 млн человек, а, по прогнозам специалистов, число жителей к 2030 году увеличится до 13 млн.

- Важно, чтобы все понимали действия власти, - отметил Андрей Воробьёв и напомнил главный лозунг, которому должны следовать все подмосковные чиновники: - Житель всегда прав!

Именно поэтому каждый день областных и муниципальных властей начинается с мониторинга обращений, которые жители оставляют в соцсетях и на портале «Добродел».

- Мы хорошо помним слова нашего президента: «В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни». Поэтому мы назвали сегодняшнее обращение «Власть для человека».

2 МЛН ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАТ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

Один из основных блоков обращения был посвящен доходам жителей Подмосковья. Актуальная тема на фоне пандемии, которая ударила по многим отраслям экономики, - рост цен и ставок по кредитам.

- Особая поддержка необходима старшему поколению и семьям с детьми, - сказал губернатор. - Ежегодно в МО на выплаты этим категориям жителей направляется почти 80 млрд рублей.

Известно, что эти меры поддержки получат более 2 млн жителей области. (См. «Конкретно».)

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Андрей Воробьёв рассказал о некоторых мерах поддержки, которые вводятся в Подмосковье. Одна из них касается одиноких пожилых людей старше 65 лет и проживающих в регионе более 10 лет.

- Если они получают небольшую пенсию, то регион ежемесячно будет доплачивать до 17 тысяч рублей. (Ранее минимальная пенсия составляла 12,7 тыс. рублей. - Авт.) Мера коснется 33 тысяч человек.

В целом, что касается различных выплат и льгот, Московская область стремится

перейти к адресной помощи, автоматической. Например, семьи с детьми сейчас получают в регионе около 20 видов различных льгот.

- Как говорит наш президент, помощь людям должна быть не только адресной, но и проактивной. А это значит, что люди должны ее получать, не заморчиваясь, извините за фигуру речи, со справками, хождением по учреждениям, - объяснил Андрей Воробьёв.

ПЕРВЫЕ - ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА

В Подмосковье ежегодно стабильно прибавляется около 60 тысяч новых рабочих мест. В 2022 году губернатор поставил перед главами муниципалитетов задачу создать 70 тысяч мест. Это напрямую зависит от работы с новыми инвесторами, которые готовы вкладывать деньги в развитие новых предприятий. В 2021 году, например, по области реализовали 450 крупных инвестиционных проектов (со средним объемом инвестиций 500 млн рублей).

Однако все более заметную роль в экономике региона играет малый и средний бизнес.

- Подмосковье - первое в стране по развитию малого бизнеса, - отметил Андрей Воробьёв. (См. «Конкретно».)

Тут, конечно, важную роль для бурного роста числа МСП играет большая программа, которая стимулирует открытие бизнеса именно в Московской области. Льготы, субсидии, сокращение различных бюрократических процедур до минимума.

Важной частью экономики многих муниципалитетов является сельское хозяйство. Для стимулирования фермеров Андрей Воробьёв поручил запустить новую программу - «Подмосковные 10 гектаров».

- Она заработает с апреля. Программа касается фермеров, которые нуждаются в расширении - они смогут получить пустующие сейчас земли в безвозмездное пользование, - сказал губернатор.

На данный момент пилотными территориями станут три муниципалитета - Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура. Поучаствовать в новой программе уже изъявили желание 110 фермеров.

О ТРАНСПОРТЕ

В 2021 году был реализован президентский проект по строительству ЦКАД. Фото: Пресс-служба правительства МО

В минувшем году в Подмосковье реализовали несколько крупных транспортных проектов. В первую очередь это, конечно, завершение строительства президентского проекта ЦКАД, который разгрузил от транзитного транспорта множество подмосковных городов. В Воскресенске появился новый мост, новые путепроводы и развязки - в Химках, Одинцове, Мытищах. Строится Северный обход Лобни.

- Запуск МЦД-3 «Зеленоград - Раменское» и МЦД-4 «Апрелевка - Железнодорожный» запланирован в 2023 году, а пока делаем вокруг новых станций соответствующую инфраструктуру, - сказал губернатор.

Пилотные участки с выделенными полосами, которые были запущены в прошлом году, показали отличные результаты. В 2022 году появится еще 100 таких полос - в Сергиевом Посаде, Долгопрудном, Мытищах, Люберцах и других городах.

Отдельно Андрей Воробьёв поблагодарил мэрию Москвы и руководство РЖД за важные совместные проекты, в том числе транспортные. Так, например, в январе столица подарила Московской области 200 автобусов, которые отправились на городские маршруты.

«ЖКХ ПО-УМНОМУ»

ЖКХ - традиционно одна из самых горячих тем. Многие жители не всегда могут разобраться, за что конкретно они платят по приходящим ежемесячно платежкам, по каким ценам, почему по таким и прочее. В Московской области продолжают наводить порядок с управляющими компаниями. Чтобы граждане могли видеть детализацию по каждой услуге и платить онлайн, в Подмосковье запущены программы «Умная платежка» и «Коммунальный бонус».

К 2025 году в области должны завершить большой проект «Чистая вода» (проблемы с чистой питьевой водой на данный момент испытывают 760 тысяч человек). В нынешнем году модернизацию начнут на 30 объектах водоснабжения - в Лотошино, Можайске, Пушкино, Солнечногорске, Талдоме и других округах.

- В 2022 году нам предстоит завершить Президентскую программу социальной газификации. По ней мы уже обеспечили газом почти 13 тысяч домов и до конца года подведем газ еще к 100 тысячам.

НОВЫЙ ФОРМАТ ЖИЛЬЯ

- Думаю, нет человека, который не помнит, что Московская область - лидер по вводу жилья (9,5 млн квадратных метров в 2021 году, столько же будет в 2022-м. - Авт.). Мы много строим. Но здесь ключевое - строить с умом, чтобы новоселье было в радость, - отметил Андрей Воробьёв. - Поэтому мы приняли новый стандарт. Без ступеней на входе в дома, без раздражающего мусоропровода в подъездах. Уютный двор должен быть без машин. Вот такие новостройки мы будем видеть. Когда сдаются микрорайоны, должны сдаваться и автодороги. Все новые микрорайоны хороши, когда есть транспортное сообщение.

Новый формат развития теперь есть и у частного сектора. Он предполагают единую инфраструктуру: наличие детсада, школы, поликлиники (или ФАП), транспортной сети, мест отдыха и общественных пространств. В 2022 году будут запущены 4 пилотных проекта - в Дмитрове, Пушкино, Наро-Фоминске, Истре. Затем этот опыт будет распространяться на всю область.

«ВЫТАЩИТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ ТРУЩОБ»

- Также президент поставил перед нами задачу вытащить людей из трущоб. Речь идет о морально устаревшем жилье.

В прошлом году Московская область заключила два первых договора по реновации в Мытищах и Раменском. А в этом - запустим еще 17 проектов в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Красногорске, Ленинском, Люберцах и других территориях.

- Конечно, самые главные вопросы для человека, который попал под программу: куда я перееду, когда и какого качества будет жилье. Ответы на все эти вопросы людям нужно донести, - сказал Андрей Воробьёв.

Продолжается и расселение аварийного жилья. По нацпроекту в Подмосковье нужно расселить 17 тысяч человек (жители домов, которые были признаны аварийными по состоянию на 2017 год). Владимир Путин поручил ускорить эту работу, поэтому в Московской области ввели специальный сертификат, который предусматривает субсидию - по 84 тысячи рублей на каждый аварийный метр.

- Ты можешь подать заявление, получить деньги и приобрести жилье в любом муниципалитете Московской области, - пояснил губернатор.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

- Больше всего изменений, которые происходят в Подмосковье, наши жители замечают в парках, скверах, общественных пространствах. У нас очень амбициозная программа. Президент нас поддержал.

В 2013 году, когда программа благоустройства только запускалась, в области было всего 25 парков. А сейчас их уже более 180.

В 2021-м по поручению губернатора была запущена программа «Парки в лесу», которая охватит 50 площадок. 9 из них уже сдали в прошлом году - в Домодедово, Ленинском, Котельниках, Балашихе. Там, где год назад были дикие тропы, появились освещение, скамейки, зоны отдыха, лыжни, туалеты. Планируется, что за два ближайших года для жителей обустроят еще 19 лесопарков.

- На этот год у нас в плане - также 49 общественных территорий. Центральная часть Звенигорода и Верии, Усадьба Крафта в Королеве, Центральный парк в Пушкино, парк «Взлет» в Домодедово, парк в Краснознаменске, - рассказал губернатор. - Очень важно быть в коммуникации с жителями, понимать, чего они хотят: прогулочные зоны, пункты проката, что-то еще…

«ГРЯЗНЫЕ» ЗАВОДЫ БУДУТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ

Для многих Подмосковье - это не только парки, усадьбы, музеи, но и прекрасная природа. И областные власти делают многое, чтобы сохранить ее для наших потомков. О том, что Московская область раньше других регионов перешла на раздельный сбор мусора, всем прекрасно известно. Все 39 мусорных полигонов закрыты. Мусор теперь не зарывают в землю, а возвращают в оборот через специальные комплексы переработки отходов (таких уже 11).

Андрей Воробьёв в своем обращении отдельно говорил о предприятиях, которые негативно влияют на экологию.

- Наша задача - знать каждое предприятие, которое несет угрозу. Экономика, промышленность, рабочие места - это святое. Но если предприятие нарушает экологические нормы, нужно вкладываться в модернизацию или не работать в Подмосковье.

В прошлом году модернизацию начали на 14 крупных заводах.

- В центре нашей политики, наших общих целей и планов - всегда люди, их запросы, благополучие и качество жизни, - сказал Андрей Воробьёв в конце своего выступления. - Я хочу поблагодарить наших жителей, которые всегда дают обратную связь и указывают, куда нужно направить внимание. Только вперед!

НОВЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ

Подмосковные педагоги с этого года будут получать доплату.

В последние годы число школьников в Подмосковье ежегодно увеличивается примерно на 40 тысяч. Если в 2013 году в области учились 643 тысячи детишек, то 1 сентября 2022-го на уроках ждут уже до 1 млн 20 тысяч ребят.

Поэтому неспроста Московская область лидирует и по числу новых школ и детсадов. Например, в 2020 - 2021 годах в Подмосковье открыли 60 школ и 39 детских садов.

- Этот темп мы будем держать, - пообещал Андрей Воробьёв.

Планируется, что в нынешнем году будут сданы еще 20 школ и 23 детских сада.

С 1 января ежемесячная зарплата школьных учителей (их в области 53 тысячи человек) и воспитателей в детсадах (36 тысяч человек) увеличится сразу на 5 тысяч рублей, младших воспитателей (22 тысячи человек) - на 2,5 тысячи.

В 2022 ГОДУ ДОСТРОЯТ ЕЩЕ 23 МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

Много Андрей Воробьёв говорил и о системе здравоохранения, которая вот уже два года работает в очень сложных условиях пандемии коронавируса.

- Еще раз слова благодарности всем, кто задействован в этой работе, - сказал губернатор. - Конечно, самая тяжелая ситуация - в поликлиниках, в амбулаторном звене. И дальше мы делаем акценты на усиление первичного звена.

По словам губернатора, если до пандемии на пике по области регистрировали до 7 тысяч вызовов врача на дом, то в один из дней на этой неделе таких вызовов было более 80 тысяч (!).

- В прошлом году открыли 9 новых поликлиник в Химках и Подольске, Красногорске и Балашихе, модернизировали 47 поликлиник, 65 стационаров и 34 станции скорой помощи. Еще 23 новых объекта мы сдадим в 2022 году. Это 8 поликлиник, которые ждут люди: 2 - в Реутове (одна из них уже открыта), 3 - в Мытищах, в Коломне, Домодедово и Балашихе. Также дополнительно строим 3 станции скорой помощи в Солнечногорске, Видном и Кашире.

В том числе в Истре совместно с Министерством обороны строится большой стационар с поликлиникой.

За ближайшие три года в больницах Московской области поменяют все аналоговое оборудование и заменят на цифровое.

- В этом году мы 101 единицу тяжелой техники покупаем. Это рентгены, маммографы, флюорографы, КТ и МРТ. Таков наш приоритет.

ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ МЕДИКАМ

Тем временем медработников по-прежнему не хватает. Губернатор рассказал о беспрецедентных стимулирующих мерах, которые вводятся в Подмосковье. В 2022 году, например, 300 врачей смогут купить жилье по льготной ипотеке (область вносит первоначальный взнос и оплачивает основное тело кредита, медик лишь ежемесячно платит проценты. - Авт.). В прошлом году 315 медработников получили в Московской области землю под строительство домов. В нынешнем участки получат еще 1000 человек.

- С этого года, если врач к нам приезжает, ежемесячно 20 тысяч рублей на аренду жилья покрывается за счет областного бюджета, - рассказал Андрей Воробьёв.

Еще одно новшество - программа «Приведи друга».

- Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей. Если врач приглашает человека в МО, получает соответствующую единоразовую выплату от 30 до 50 тысяч рублей.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Игорь БРЫНЦАЛОВ, председатель Московской областной Думы:

- Основной темой обращения стал принцип «Власть для человека». Это продолжение той последовательной политики, которая проводится у нас в регионе все последние годы. Все перемены, все задачи, которые мы реализуем, должны улучшать жизнь конкретных людей, делать ее комфортнее и безопаснее. Мы должны выходить к жителям с открытым диалогом. Руководствоваться принципом «Житель всегда прав!».

Евгений МИНЧЕНКО, политолог, президент Российской ассоциации по связям с общественностью:

- Главное, как мне кажется, это партнерство с жителями под девизом «Житель всегда прав!», выстраивание системы обратной связи и оперативного реагирования на запросы. Из очевидных успехов (прошлого года. - Авт.) - транспортные развязки, ЦКАД, МЦД. Модернизация здравоохранения, цифровизация, массовое строительство школ и детских садов. Из интересных проектов - реновация по примеру московской, специальные сертификаты для переселения из ветхого жилья, выделенные полосы для общественного транспорта.

Егор КОНЧАЛОВСКИЙ, режиссер:

- Тема парков и благоустройства всем очень близка. Это важно для благополучия Подмосковья и его жителей. Количество парков в разы увеличилось за последнее время. Несколько раз я ездил в разные места Подмосковья на встречи с главами регионов, которые с огромной гордостью показывали обновленные парки.

Анатолий Торкунов, председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО:

«Инициатива губернатора о создании флагманских школ, которые должны открываться в каждом муниципалитете, мне кажется чрезвычайно продуктивной. Это создает здоровую конкуренцию, привлекает внимание общества к образованию, создает привлекательность территорий. Вокруг МГИМО выросла широкая экосистема школ – профильных классов, электронной образовательной среды. Мы будем наращивать эти инициативы в Подмосковье. МГИМО не остается в стороне и от развития новых для себя направлений. Несколько лет назад родилась идея губернатора, направленная на создание медицинского вуза, который бы работал на интересы Московской области. И эту задачу призван выполнять МГИМО-МЕД. Мы планируем начать набор летом 2022 года».