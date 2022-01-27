Подмосковье: власть для человека

Губернатор Андрей Воробьёв в своем обращении рассказал о новых мерах поддержки жителей и диалоге с властью. Фото: Пресс-служба правительства МО
«Я всегда стараюсь объяснить жителям логику наших действий, - отметил губернатор. - Это приоритеты и причины, по которым мы принимаем те или иные решения». Нынешнее обращение стало юбилейным - 10-м по счету. «КП» расскажет, какие основные изменения ждут регион в этом году.
Губернатор напомнил, что Подмосковье активно растет. Сейчас на территории региона зарегистрированы более 10 млн человек, а, по прогнозам специалистов, число жителей к 2030 году увеличится до 13 млн.
- Важно, чтобы все понимали действия власти, - отметил Андрей Воробьёв и напомнил главный лозунг, которому должны следовать все подмосковные чиновники: - Житель всегда прав!
Именно поэтому каждый день областных и муниципальных властей начинается с мониторинга обращений, которые жители оставляют в соцсетях и на портале «Добродел».
- Мы хорошо помним слова нашего президента: «В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни». Поэтому мы назвали сегодняшнее обращение «Власть для человека».
Один из основных блоков обращения был посвящен доходам жителей Подмосковья. Актуальная тема на фоне пандемии, которая ударила по многим отраслям экономики, - рост цен и ставок по кредитам.
- Особая поддержка необходима старшему поколению и семьям с детьми, - сказал губернатор. - Ежегодно в МО на выплаты этим категориям жителей направляется почти 80 млрд рублей.
Известно, что эти меры поддержки получат более 2 млн жителей области. (См. «Конкретно».)
Конкретно.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Андрей Воробьёв рассказал о некоторых мерах поддержки, которые вводятся в Подмосковье. Одна из них касается одиноких пожилых людей старше 65 лет и проживающих в регионе более 10 лет.
- Если они получают небольшую пенсию, то регион ежемесячно будет доплачивать до 17 тысяч рублей. (Ранее минимальная пенсия составляла 12,7 тыс. рублей. - Авт.) Мера коснется 33 тысяч человек.
В целом, что касается различных выплат и льгот, Московская область стремится
перейти к адресной помощи, автоматической. Например, семьи с детьми сейчас получают в регионе около 20 видов различных льгот.
- Как говорит наш президент, помощь людям должна быть не только адресной, но и проактивной. А это значит, что люди должны ее получать, не заморчиваясь, извините за фигуру речи, со справками, хождением по учреждениям, - объяснил Андрей Воробьёв.
В Подмосковье ежегодно стабильно прибавляется около 60 тысяч новых рабочих мест. В 2022 году губернатор поставил перед главами муниципалитетов задачу создать 70 тысяч мест. Это напрямую зависит от работы с новыми инвесторами, которые готовы вкладывать деньги в развитие новых предприятий. В 2021 году, например, по области реализовали 450 крупных инвестиционных проектов (со средним объемом инвестиций 500 млн рублей).
Однако все более заметную роль в экономике региона играет малый и средний бизнес.
- Подмосковье - первое в стране по развитию малого бизнеса, - отметил Андрей Воробьёв. (См. «Конкретно».)
Тут, конечно, важную роль для бурного роста числа МСП играет большая программа, которая стимулирует открытие бизнеса именно в Московской области. Льготы, субсидии, сокращение различных бюрократических процедур до минимума.
Важной частью экономики многих муниципалитетов является сельское хозяйство. Для стимулирования фермеров Андрей Воробьёв поручил запустить новую программу - «Подмосковные 10 гектаров».
- Она заработает с апреля. Программа касается фермеров, которые нуждаются в расширении - они смогут получить пустующие сейчас земли в безвозмездное пользование, - сказал губернатор.
На данный момент пилотными территориями станут три муниципалитета - Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура. Поучаствовать в новой программе уже изъявили желание 110 фермеров.
В 2021 году был реализован президентский проект по строительству ЦКАД. Фото: Пресс-служба правительства МО
В минувшем году в Подмосковье реализовали несколько крупных транспортных проектов. В первую очередь это, конечно, завершение строительства президентского проекта ЦКАД, который разгрузил от транзитного транспорта множество подмосковных городов. В Воскресенске появился новый мост, новые путепроводы и развязки - в Химках, Одинцове, Мытищах. Строится Северный обход Лобни.
- Запуск МЦД-3 «Зеленоград - Раменское» и МЦД-4 «Апрелевка - Железнодорожный» запланирован в 2023 году, а пока делаем вокруг новых станций соответствующую инфраструктуру, - сказал губернатор.
Пилотные участки с выделенными полосами, которые были запущены в прошлом году, показали отличные результаты. В 2022 году появится еще 100 таких полос - в Сергиевом Посаде, Долгопрудном, Мытищах, Люберцах и других городах.
Отдельно Андрей Воробьёв поблагодарил мэрию Москвы и руководство РЖД за важные совместные проекты, в том числе транспортные. Так, например, в январе столица подарила Московской области 200 автобусов, которые отправились на городские маршруты.
ЖКХ - традиционно одна из самых горячих тем. Многие жители не всегда могут разобраться, за что конкретно они платят по приходящим ежемесячно платежкам, по каким ценам, почему по таким и прочее. В Московской области продолжают наводить порядок с управляющими компаниями. Чтобы граждане могли видеть детализацию по каждой услуге и платить онлайн, в Подмосковье запущены программы «Умная платежка» и «Коммунальный бонус».
К 2025 году в области должны завершить большой проект «Чистая вода» (проблемы с чистой питьевой водой на данный момент испытывают 760 тысяч человек). В нынешнем году модернизацию начнут на 30 объектах водоснабжения - в Лотошино, Можайске, Пушкино, Солнечногорске, Талдоме и других округах.
- В 2022 году нам предстоит завершить Президентскую программу социальной газификации. По ней мы уже обеспечили газом почти 13 тысяч домов и до конца года подведем газ еще к 100 тысячам.
- Думаю, нет человека, который не помнит, что Московская область - лидер по вводу жилья (9,5 млн квадратных метров в 2021 году, столько же будет в 2022-м. - Авт.). Мы много строим. Но здесь ключевое - строить с умом, чтобы новоселье было в радость, - отметил Андрей Воробьёв. - Поэтому мы приняли новый стандарт. Без ступеней на входе в дома, без раздражающего мусоропровода в подъездах. Уютный двор должен быть без машин. Вот такие новостройки мы будем видеть. Когда сдаются микрорайоны, должны сдаваться и автодороги. Все новые микрорайоны хороши, когда есть транспортное сообщение.
Новый формат развития теперь есть и у частного сектора. Он предполагают единую инфраструктуру: наличие детсада, школы, поликлиники (или ФАП), транспортной сети, мест отдыха и общественных пространств. В 2022 году будут запущены 4 пилотных проекта - в Дмитрове, Пушкино, Наро-Фоминске, Истре. Затем этот опыт будет распространяться на всю область.
- Также президент поставил перед нами задачу вытащить людей из трущоб. Речь идет о морально устаревшем жилье.
В прошлом году Московская область заключила два первых договора по реновации в Мытищах и Раменском. А в этом - запустим еще 17 проектов в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Красногорске, Ленинском, Люберцах и других территориях.
- Конечно, самые главные вопросы для человека, который попал под программу: куда я перееду, когда и какого качества будет жилье. Ответы на все эти вопросы людям нужно донести, - сказал Андрей Воробьёв.
Продолжается и расселение аварийного жилья. По нацпроекту в Подмосковье нужно расселить 17 тысяч человек (жители домов, которые были признаны аварийными по состоянию на 2017 год). Владимир Путин поручил ускорить эту работу, поэтому в Московской области ввели специальный сертификат, который предусматривает субсидию - по 84 тысячи рублей на каждый аварийный метр.
- Ты можешь подать заявление, получить деньги и приобрести жилье в любом муниципалитете Московской области, - пояснил губернатор.
- Больше всего изменений, которые происходят в Подмосковье, наши жители замечают в парках, скверах, общественных пространствах. У нас очень амбициозная программа. Президент нас поддержал.
В 2013 году, когда программа благоустройства только запускалась, в области было всего 25 парков. А сейчас их уже более 180.
В 2021-м по поручению губернатора была запущена программа «Парки в лесу», которая охватит 50 площадок. 9 из них уже сдали в прошлом году - в Домодедово, Ленинском, Котельниках, Балашихе. Там, где год назад были дикие тропы, появились освещение, скамейки, зоны отдыха, лыжни, туалеты. Планируется, что за два ближайших года для жителей обустроят еще 19 лесопарков.
- На этот год у нас в плане - также 49 общественных территорий. Центральная часть Звенигорода и Верии, Усадьба Крафта в Королеве, Центральный парк в Пушкино, парк «Взлет» в Домодедово, парк в Краснознаменске, - рассказал губернатор. - Очень важно быть в коммуникации с жителями, понимать, чего они хотят: прогулочные зоны, пункты проката, что-то еще…
Для многих Подмосковье - это не только парки, усадьбы, музеи, но и прекрасная природа. И областные власти делают многое, чтобы сохранить ее для наших потомков. О том, что Московская область раньше других регионов перешла на раздельный сбор мусора, всем прекрасно известно. Все 39 мусорных полигонов закрыты. Мусор теперь не зарывают в землю, а возвращают в оборот через специальные комплексы переработки отходов (таких уже 11).
Андрей Воробьёв в своем обращении отдельно говорил о предприятиях, которые негативно влияют на экологию.
- Наша задача - знать каждое предприятие, которое несет угрозу. Экономика, промышленность, рабочие места - это святое. Но если предприятие нарушает экологические нормы, нужно вкладываться в модернизацию или не работать в Подмосковье.
В прошлом году модернизацию начали на 14 крупных заводах.
- В центре нашей политики, наших общих целей и планов - всегда люди, их запросы, благополучие и качество жизни, - сказал Андрей Воробьёв в конце своего выступления. - Я хочу поблагодарить наших жителей, которые всегда дают обратную связь и указывают, куда нужно направить внимание. Только вперед!
Подмосковные педагоги с этого года будут получать доплату.
В последние годы число школьников в Подмосковье ежегодно увеличивается примерно на 40 тысяч. Если в 2013 году в области учились 643 тысячи детишек, то 1 сентября 2022-го на уроках ждут уже до 1 млн 20 тысяч ребят.
Поэтому неспроста Московская область лидирует и по числу новых школ и детсадов. Например, в 2020 - 2021 годах в Подмосковье открыли 60 школ и 39 детских садов.
- Этот темп мы будем держать, - пообещал Андрей Воробьёв.
Планируется, что в нынешнем году будут сданы еще 20 школ и 23 детских сада.
С 1 января ежемесячная зарплата школьных учителей (их в области 53 тысячи человек) и воспитателей в детсадах (36 тысяч человек) увеличится сразу на 5 тысяч рублей, младших воспитателей (22 тысячи человек) - на 2,5 тысячи.
Много Андрей Воробьёв говорил и о системе здравоохранения, которая вот уже два года работает в очень сложных условиях пандемии коронавируса.
- Еще раз слова благодарности всем, кто задействован в этой работе, - сказал губернатор. - Конечно, самая тяжелая ситуация - в поликлиниках, в амбулаторном звене. И дальше мы делаем акценты на усиление первичного звена.
По словам губернатора, если до пандемии на пике по области регистрировали до 7 тысяч вызовов врача на дом, то в один из дней на этой неделе таких вызовов было более 80 тысяч (!).
- В прошлом году открыли 9 новых поликлиник в Химках и Подольске, Красногорске и Балашихе, модернизировали 47 поликлиник, 65 стационаров и 34 станции скорой помощи. Еще 23 новых объекта мы сдадим в 2022 году. Это 8 поликлиник, которые ждут люди: 2 - в Реутове (одна из них уже открыта), 3 - в Мытищах, в Коломне, Домодедово и Балашихе. Также дополнительно строим 3 станции скорой помощи в Солнечногорске, Видном и Кашире.
В том числе в Истре совместно с Министерством обороны строится большой стационар с поликлиникой.
За ближайшие три года в больницах Московской области поменяют все аналоговое оборудование и заменят на цифровое.
- В этом году мы 101 единицу тяжелой техники покупаем. Это рентгены, маммографы, флюорографы, КТ и МРТ. Таков наш приоритет.
Тем временем медработников по-прежнему не хватает. Губернатор рассказал о беспрецедентных стимулирующих мерах, которые вводятся в Подмосковье. В 2022 году, например, 300 врачей смогут купить жилье по льготной ипотеке (область вносит первоначальный взнос и оплачивает основное тело кредита, медик лишь ежемесячно платит проценты. - Авт.). В прошлом году 315 медработников получили в Московской области землю под строительство домов. В нынешнем участки получат еще 1000 человек.
- С этого года, если врач к нам приезжает, ежемесячно 20 тысяч рублей на аренду жилья покрывается за счет областного бюджета, - рассказал Андрей Воробьёв.
Еще одно новшество - программа «Приведи друга».
- Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей. Если врач приглашает человека в МО, получает соответствующую единоразовую выплату от 30 до 50 тысяч рублей.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Игорь БРЫНЦАЛОВ, председатель Московской областной Думы:
- Основной темой обращения стал принцип «Власть для человека». Это продолжение той последовательной политики, которая проводится у нас в регионе все последние годы. Все перемены, все задачи, которые мы реализуем, должны улучшать жизнь конкретных людей, делать ее комфортнее и безопаснее. Мы должны выходить к жителям с открытым диалогом. Руководствоваться принципом «Житель всегда прав!».
Евгений МИНЧЕНКО, политолог, президент Российской ассоциации по связям с общественностью:
- Главное, как мне кажется, это партнерство с жителями под девизом «Житель всегда прав!», выстраивание системы обратной связи и оперативного реагирования на запросы. Из очевидных успехов (прошлого года. - Авт.) - транспортные развязки, ЦКАД, МЦД. Модернизация здравоохранения, цифровизация, массовое строительство школ и детских садов. Из интересных проектов - реновация по примеру московской, специальные сертификаты для переселения из ветхого жилья, выделенные полосы для общественного транспорта.
Егор КОНЧАЛОВСКИЙ, режиссер:
- Тема парков и благоустройства всем очень близка. Это важно для благополучия Подмосковья и его жителей. Количество парков в разы увеличилось за последнее время. Несколько раз я ездил в разные места Подмосковья на встречи с главами регионов, которые с огромной гордостью показывали обновленные парки.
Анатолий Торкунов, председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО:
«Инициатива губернатора о создании флагманских школ, которые должны открываться в каждом муниципалитете, мне кажется чрезвычайно продуктивной. Это создает здоровую конкуренцию, привлекает внимание общества к образованию, создает привлекательность территорий. Вокруг МГИМО выросла широкая экосистема школ – профильных классов, электронной образовательной среды. Мы будем наращивать эти инициативы в Подмосковье. МГИМО не остается в стороне и от развития новых для себя направлений. Несколько лет назад родилась идея губернатора, направленная на создание медицинского вуза, который бы работал на интересы Московской области. И эту задачу призван выполнять МГИМО-МЕД. Мы планируем начать набор летом 2022 года».