Владимир Ефимов рассказал о новейших разработках в сфере защиты данных компаний-резидентов «Технополис “Москва”»

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Почти три миллиарда рублей инвестировали в свои проекты за девять месяцев прошлого года компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», специализирующиеся на защите информации. Среди разработок - программы по защите данных и компьютерный процессор. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Защита информации – одно из приоритетных современных направлений, которое развивает высокотехнологичный бизнес столицы, - отметил заммэра. - В особой экономической зоне Москвы за три квартала прошлого года восемь компаний инвестировали более 2,8 миллиарда рублей в свои проекты по созданию систем сохранности сведений и предотвращению утечки конфиденциальных данных».

В список этих компаний входят: «С-Терра СиЭсПи», «Фирма «АНКАД», НПО «Гранит», НТЦ «ХайТэк», «ИВА Технолоджис», «Бифорком Тек», АО «НИИМЭ», НПЦ «ЭЛВИС».

«В технополисе «Москва» сложился мощный кластер предприятий информационно-коммуникационных технологий, - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - А компании, предлагающие конкретные решения по информационной безопасности, занимают более 35 тысяч квадратных метров на площадках ОЭЗ. На них работают 1379 специалистов. Компании работают в логике импортозамещения, и их продукция активно используется в государственном и коммерческом секторе».

Резиденты особой экономической зоны Москвы разрабатывают и производят различные инновационные продукты для защиты информации. Например, НПЦ «ЭЛВИС» разработал процессор, на котором может быть сконструирован планшет для госструктур с учетом требований информационной безопасности. А резидент АО «НИИМЭ» создал программно-аппаратный комплекс «Звезда» для криптографической защиты информации в устройствах интернета вещей.

По словам генерального директора «Технополиса “Москва”» Геннадия Дёгтева, площадки ОЭЗ дают компаниям возможность сконцентрироваться на производстве качественного и востребованного продукта. Административные и организационные вопросы, а также контроль за состоянием инфраструктуры и удобством логистики особая экономическая зона берет на себя