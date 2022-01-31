Что умеет бариатрическая хирургия?

Борис Поморцев

Последние данные ВОЗ свидетельствуют о том, что лишний вес и ожирение - одна из эпидемий XXI века: около 1,9 млрд человек (т.е. 39% представителей взрослого населения) имеют избыточный вес, из них выраженным ожирением страдают более 650 миллионов, что составляет примерно 25-30% всех жителей планеты. Комментирует ситуацию врач бариатрический хирург «СМ-Клиника» Борис Поморцев.

Первоочередная задача бариатрической хирургии – улучшение состояния здоровья пациента и только во вторую очередь - внешнего вида, хотя может показаться, что именно похудение является основной целью бариатрии. На одном из научных конгрессов я встретил такое интересное определение: «Not cosmetic surgery» – речь о том, что бариатрия - не косметическая хирургия, а именно лечение, приоритетная задача которого – восстановление и сохранение здоровья пациента. Лишний вес влияет на все сферы нашей жизни и приводит к большому количеству заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания: повышенное давление, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность; болезни суставов; развитие остановок дыхания во сне (апноэ); эндокринные расстройства и многое другое). Вот почему бариатрическая хирургия – это не просто «из области пожеланий», а доказанный и наиболее эффективный способ лечения лишнего веса и связанных с ним болезней; часто она является единственным шансом для пациента восстановить здоровье и улучшить качество жизни, причем, в большинстве случаев она действительно необходима.

Показания к операции

Существует специальный показатель расчета нормального/избыточного веса – индекс массы тела (ИМТ), соотношение веса пациента к его росту. Высчитывается он по формуле: «вес в кг/на рост в квадратных метрах». Бариатрические операции показаны при ИМТ «35» и выше, при наличии сопутствующих заболеваний – например, сахарного диабета 2-го типа, гипертонической болезни, апноэ, жировой болезни печени или других состояний. Если ИМТ = «40» и выше, это свидетельствует об ожирении 3-й степени, что является абсолютным показанием к операции. Сегодня в мире намечается тенденция к расширению показаний, уже есть рекомендации к проведению бариатрических операций при ИМТ = «30-34,9» и наличии сахарного диабета неконтролируемого течения, что значительно улучшает прогноз стойкой ремиссии диабета. Думаю, что в последующем показания к проведению бариатрических операций будут только расширяться.

Какая подготовка необходима

К бариатрическому хирургу обращаются пациенты, понимающие, что проблема есть, и предпринимавшие неоднократные попытки снизить вес с помощью диет, физических нагрузок, приема лекарственных препаратов, которые не привели к ожидаемому результату. На первичной консультации мы определяем показания к операции, рассматриваем различные варианты вмешательства, плюсы и минусы каждого из них, обсуждаем план дальнейшего лечения и наблюдения в послеоперационный период. Следующий этап - выполнение комплексного лабораторно-инструментального обследования пациента, задача которого - детальное изучение состояния органов и систем, выявление возможных скрытых заболеваний, снижение рисков операции и наркоза. Наш Центр бариатрической хирургии «СМ-Клиника» на улице Сенежская оснащен самым современным оборудованием, предназначенным для обследования полных людей – в том числе, компьютерным томографом для пациентов с весом до 227 килограммов.

Стандартный комплекс анализов включает расширенную панель анализов крови, в том числе анализ на уровень гормонов и гликозилированный гемоглобин, эндоскопическое исследование пищевода и желудка, УЗИ брюшной полости и малого таза, сердца и сосудов нижних конечностей, ЭКГ, консультации смежных специалистов. Важным является выбор объема операции – это делает мультидисциплинарная команда врачей вместе с пациентом.

Виды бариатрических операций

Сегодня бариатрическая хирургия ушла далеко вперед по сравнению с тем, что было в начале пути; стандартом проведения операций является лапароскопия – хирургические вмешательства через небольшие разрезы в брюшной стенке под контролем видеокамеры, такая методика значительно уменьшает болевой синдром, ускоряет восстановление после операции, снижает риск нагноения раны и осложнений со стороны дыхательной системы, улучшает косметический эффект операции.

Основные виды бариатрических операций, которые мы проводим:

- Уменьшающая продольная резекция желудка (или SLEEVE-резекция). Этот тип операции предполагает удаление приблизительно 2\3 объема желудка, из желудка формируется тонкий рукав. Результат: человеку требуется для насыщения значительно меньше пищи, чем раньше. Второй эффект от операции - уменьшение чувства голода вследствие сокращения выработки гормона грелина – зона, ответственная за его выработку, удаляется с частью желудка.

- Гастрошунтирование предполагает формирование «нового» малого желудка и выключение из процесса пищеварения части кишечника, что позволяет, во-первых, уменьшить объем желудка и, следовательно, количество принимаемой пищи, во-вторых, уменьшить всасывание пищи и, в-третьих, запустить гормональные изменения в организме, регулирующие обмен веществ, работу рецепторов, обмен и расход энергии. Гастрошунтирование может способствовать потере большого числа килограммов, но это более сложная операция, чем продольная резекция.

- Мини-шунтирование (или одноанастомозное шунтирование, как его принято называть в медицине) - вариант операции, во время которой тоже формируется длинный тонкий желудок, к нему подшивается участок тонкой кишки. Благодаря чему уменьшается количество принимаемой пищи, а также сокращается всасывание пищи на определенном участке кишечника.

- Наконец, SADI-SLEEVE или билиопанкреатическое шунтирование. В отличие от предыдущих видов операций, при этом варианте вмешательства сохраняется небольшой участок двенадцатиперстной кишки, а довольно значительная часть кишечника «выключается» из пищеварения. Операция приводит к небольшой потере веса, но сводит к минимуму риск снижения в организме уровня витаминов и микроэлементов.

Очень важно обсудить виды операции с вашим хирургом во время консультации и рассмотреть все возможные варианты.

Послеоперационный период

В современных стационарах внедрен протокол ведения пациентов по методике «Fast Track», то есть «быстрого пути». Это стандартная схема, включающая то, что необходимо делать до и после операции, основанная на физиологии пациента и обеспечивающая максимально быстрое восстановление в кратчайшие сроки, а также уменьшающая вероятность послеоперационных осложнений. Процесс питания после операции возобновляется в несколько этапов: от приема жидкостей до твердой пищи. Пребывание в стационаре обычно составляет 2 дня. Перед выпиской мы убеждаемся, что у пациента нет сильных болевых ощущений, не повышена температура тела, отсутствуют значимые изменения в анализах крови, принимаемые жидкости усваиваются организмом. Дальнейшее наблюдение - амбулаторно.

Обычно мы приглашаем пациента на контрольный осмотр через 2 недели, затем через месяц и далее каждые 3 месяца в течение первого года. Мы знаем, насколько важно любому нашему пациенту поддерживать постоянную связь со своим лечащим врачом и соблюдать все последующие рекомендации, поэтому 24 часа готовы ответить на звонки, подсказать и проконсультировать. По необходимости врач может скорректировать процесс лечения пациента (назначить или отменить лекарственную терапию, рекомендовать коррекцию режима питания или физической активности, направить к врачам узких специальностей – кардиологу, диетологу, гастроэнтерологу, пластическому хирургу).

Центр бариатрической хирургии «СМ-Клиника»: +7 (495) 777-48-49

Реклама