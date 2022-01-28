Москвичи с ОРВИ с 28 января могут получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный

В столице появилась возможность дистанционно открыть больничный, если у горожан появились признаки ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице появилась возможность дистанционно открыть больничный, если у горожан появились признаки ОРВИ. Раньше его можно было оформить только на приеме у врача. Сейчас достаточно заполнить заявку с помощью электронной формы.

Записаться на аудиоконсультацию врача могут москвичи старше 18 лет, имеющие признаки простудных заболеваний (повышенная температура тела, кашель, першение или боль в горле, насморк, потеря обоняния).

Заполнить заявку можно за себя и за другого человека, который не может самостоятельно оформить электронную анкету. Однако сама анкета не сложная, в ней нужно указать ФИО, дату рождения, пол, адрес, телефон, номера ОМС и СНИЛС, и поставить отметку, если нужен больничный лист.

- С заболевшим свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней, - рассказали в Оперативном штабе Москвы.

Закрыть больничный можно также дистанционно - после уточнения самочувствия пациента через вторую аудиоконсультацию. Специально приходить в поликлинику для получения больничного не требуется. Больничный лист появится в электронной медкарте, также он автоматически будет направлен работодателю.

Стоит отметить, что прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка тоже можно. Чтобы избежать очередей лучше записаться на конкретное время приема в свою поликлинику (в мобильном приложении, на сайте «ЕМИАС.ИНФО» или на портале mos.ru).

- Если у человека симптомы ОРВИ и нужен осмотр врача, а в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания он не может прийти в поликлинику, то можно вызвать врача на дом, позвонив на линию 122, - напомнили в Оперштабе Москвы.