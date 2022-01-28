Московские остановки оснастили QR-кодами с расписанием нужного маршрута

Новый сервис поможет узнать на конкретной остановке через сколько минут приедет автобус. Фото: ЦОДД

QR-коды с расписанием маршрутов наземного вида транспорта разместили на остановках. Новый сервис позволит на конкретной остановке узнать, когда приедет ваш автобус.

- Просто наведите камеру телефона на код и посмотрите прогноз, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Идея создания QR-кодов с расписанием появилась после реализации QR-кодов на светофорах в Москве, чтобы москвичи могли в несколько кликов сообщить о любых проблемах с оборудованием. Все сообщения сразу попадают в систему и моментально принимаются в работу. Москвичам было удобно сообщать о поломках благодаря QR-кодам. Ежегодно стало поступать несколько тысяч обращений.

- Опыт с QR-кодами мы решили распространить дальше — на наземный городской транспорт. Был проведен опрос, который показал, что пассажиры по-разному планируют время поездок. Одни ориентируются на расписание, другие следят за транспортом в режиме онлайн, а кто-то идет на остановку без какого-либо просчета времени, - рассказал Михаил Кизлык, руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Для удобства пассажиров все же решили разместить QR-коды на остановках. Они появились уже на 1000 остановок. За первый месяц сервис попробовали уже более 65 тысяч человек.

Если в смартфоне установлено приложение «Московский транспорт», то прогноз сразу откроется в нем на нужной вкладке. Если приложение не установлено, то при сканировании QR-кода откроется его облегченная версия без скачивания или web-версия.

Откуда точные данные, когда приедет автобус? Для этого используется информационная система анализа движения на базе ЦОДД. Там формируются аналитические данные по передвижению транспорта, а это более 16 тысяч единиц. Контролируется пунктуальность соблюдения расписания, причины отклонения. Таким образом, будет показано время прибытия нужного автобуса, а москвич может подсчитать: есть ли время, чтобы отойти, например, в магазин.

В режиме реального времени формируется прогноз прибытия автобусов, причем одновременно для нескольких информационных табло и мобильных приложений («Московский транспорт», Яндекс, Google, 2GIS и других). Но если случилась авария на дороге, то приложение покажет плановое расписание.