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Общество28 января 2022 9:15

Московские остановки оснастили QR-кодами с расписанием нужного маршрута

Новый сервис поможет узнать на конкретной остановке через сколько минут приедет автобус
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Новый сервис поможет узнать на конкретной остановке через сколько минут приедет автобус. Фото: ЦОДД

Новый сервис поможет узнать на конкретной остановке через сколько минут приедет автобус. Фото: ЦОДД

QR-коды с расписанием маршрутов наземного вида транспорта разместили на остановках. Новый сервис позволит на конкретной остановке узнать, когда приедет ваш автобус.

- Просто наведите камеру телефона на код и посмотрите прогноз, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Идея создания QR-кодов с расписанием появилась после реализации QR-кодов на светофорах в Москве, чтобы москвичи могли в несколько кликов сообщить о любых проблемах с оборудованием. Все сообщения сразу попадают в систему и моментально принимаются в работу. Москвичам было удобно сообщать о поломках благодаря QR-кодам. Ежегодно стало поступать несколько тысяч обращений.

- Опыт с QR-кодами мы решили распространить дальше — на наземный городской транспорт. Был проведен опрос, который показал, что пассажиры по-разному планируют время поездок. Одни ориентируются на расписание, другие следят за транспортом в режиме онлайн, а кто-то идет на остановку без какого-либо просчета времени, - рассказал Михаил Кизлык, руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Для удобства пассажиров все же решили разместить QR-коды на остановках. Они появились уже на 1000 остановок. За первый месяц сервис попробовали уже более 65 тысяч человек.

Если в смартфоне установлено приложение «Московский транспорт», то прогноз сразу откроется в нем на нужной вкладке. Если приложение не установлено, то при сканировании QR-кода откроется его облегченная версия без скачивания или web-версия.

Откуда точные данные, когда приедет автобус? Для этого используется информационная система анализа движения на базе ЦОДД. Там формируются аналитические данные по передвижению транспорта, а это более 16 тысяч единиц. Контролируется пунктуальность соблюдения расписания, причины отклонения. Таким образом, будет показано время прибытия нужного автобуса, а москвич может подсчитать: есть ли время, чтобы отойти, например, в магазин.

В режиме реального времени формируется прогноз прибытия автобусов, причем одновременно для нескольких информационных табло и мобильных приложений («Московский транспорт», Яндекс, Google, 2GIS и других). Но если случилась авария на дороге, то приложение покажет плановое расписание.

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