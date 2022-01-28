В каких районах Москвы построят новые дороги в 2022 году: Развязка с Осташковским шоссе - на МКАДе, эстакада - на Северо-Восточной хорде

Развязка МКАДа с Осташковским шоссе. Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы

Ковид ковидом, а стройка в Москве - по расписанию. Многие жители ждут новые станции метро и дороги. О том, куда придет подземка в этом году, можно узнать тут.

В столичном Стройкомплексе рассказали, в каких районах города скоро появятся современные автотрассы. В планах на 2022-й - 83 километра дорог, 19 искусственных сооружений (мостов, тоннелей и эстакад), а также 11 пешеходных переходов.

- Главный дорожный проект - хордовые магистрали - мы намерены полностью завершить в 2023 году, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Хорды позволят автомобилистам пересекать столицу, не сворачивая на «кольца», улучшат связку районов, разгрузят основные трассы. На финишную прямую вышли работы на Северо-Восточной хорде, которая готова уже более чем на 80%. Здесь построено 8 из 11 участков. Параллельно со всем этим достраиваются участки Южной рокады, в активной стадии работы на Юго-Восточной хорде.

По его словам, в ближайшие годы удобнее станет ездить и по МКАДу. Напомним, за 11 лет здесь обновили 18 развязок.

«Сейчас реконструируем еще четыре - на пересечении кольцевой дороги с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, с улицами Верхние Поля и Капотня, а также с Липецкой улицей, - уточнил Бочкарев. - Полностью их обновим в 2024 году. После открытия этих развязок пропускная способность кольцевой магистрали в целом увеличится на четверть».

На карте Москвы показываем, где машины поедут быстрее уже в этом году.

Развязка МКАДа с Осташковским шоссе. Фото: stroi.mos.ru

НА КАРТЕ

1. Развязка МКАДа с Осташковским шоссе.

Что сделают: проложат и реконструируют 8,7 километра дорог. Сюда входят боковые проезды с внешней и внутренней стороны кольцевой магистрали, съезды с МКАДа, Осташковского шоссе и с Осташковской улицы.

Кроме того, для пешеходов построят надземный переход около дома 30 по Осташковской улице. А ещё поставят шумозащитные экраны длиной 550 метров в районе Осташковской и Северодвинской улиц. Вдобавок в зданиях вдоль этих двух улиц и Студёного проезда заменят 906 окон на шумозащитные.

В чем польза: вместо старой «клеверной» развязки с вечными пробками появится современное сооружение с направленными съездами. Потоки машин больше не будут пересекаться и тормозить друг друга. Комфортнее станут поездки в первую очередь для жителей и гостей районов Северное и Южное Медведково, Бибирево, Лианозово, Лосиноостровский, Бабушкинский, Отрадное и подмосковного округа Мытищи.

Когда откроют: до конца 2022 года.

Реконструкция развязки Осташковское шоссе - МКАД. Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы

2. Эстакада основного маршрута от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

Что сделают: последняя эстакада СВХ в пределах МКАДа станет одной из самых длинных в Москве - 2,4 километра. Машины смогут ехать на ней по трем полосам в каждом направлении. А всего на отрезке от Ярославского до Дмитровского шоссе построят 22,6 километра дорог, в том числе три эстакады основной трассы и две эстакады съезда общей длиной 5,6 километра.

Развязка СВХ и СЗХ. Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы

В чем польза: благодаря новой эстакаде достроят Северо-Восточную хорду в пределах МКАДа и запустят прямой автомаршрут от Дмитровского шоссе до Косинской развязки. При этом разгрузятся Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также магистральные улицы Валаамская, Ботаническая и 3-й Нижнелихоборский проезд.

Когда откроют: ориентировочно в середине 2022 года.

Эстакада основного маршрута от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. Фото: stroi.mos.ru

3. Реконструкция улицы Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода.

Что сделают: на участке длиной более километра появится двухполосная дорога. Вдоль нее обустроят тротуары и шесть автобусных остановок с заездными карманами. Здесь построят съезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе, отрезок Рублевского шоссе с двумя путепроводами на пересечении с железной дорогой, съезд с Рублевского шоссе на Кутузовский проспект в сторону области, в том числе путепровод.

В чем польза: на машине проще станет доехать до улиц Ивана Франко, Кастанаевская и Герасима Курина. Между Рублевским шоссе, Кутузовским проспектом и Северным дублером Кутузовского проспекта (СДКП) появится единый маршрут для автомобилей. Кроме того, создаётся связка с СДКП при движении с Кутузовского проспекта в сторону области.

Когда откроют: до конца 2022 года.

4. Участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД.

Что сделают: построят 13,3 километра дорог. Сюда входят четыре путепровода - на основном маршруте через Южную рокаду и около путей железной дороги Павелецкого направления, вдоль Кавказского бульвара через ЮВХ и вдоль ЮВХ в районе улицы Бехтерева, д. 30. Помимо этого, проложат четыре подземных пешеходных перехода.

В чем польза: хорда соединит вылетные магистрали столицы, среди которых Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейная улица, Каширское шоссе, Южная рокада и др. Отдельно в этом году в разных районах планируют запустить некоторые участки Юго-Восточной хорды и Южной рокады.

Когда откроют: в четвёртом квартале 2022 года.