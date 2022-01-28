Циклон «Мария» принес метель в Москву: выпадет до 11 см снега

Из-за ожидаемого снегопада, который растянется на четыре дня, городские службы работают в режиме повышенной готовности Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередную порцию снега в Москву принес североатлантический циклон «Мария». Он сопровождается снегопадами, метелью, но при этом мягким температурным фоном – около -2… -3 градусов. Снегоуборочные машины уже готовы расчищать улицы города, а на дорогах ожидаются пробки 6-7 баллов.

- Сильного снегопада ожидать не стоит. Сегодня умеренное количество осадков. Температура повысилась, так как мы сейчас находимся в теплом секторе. Это не та метель, которая может иметь какую-то опасность для города. Мы ждем 1-2 мм осадков, - рассказала kp.ru Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Несмотря на довольно классический зимний прогноз погоды, коммунальным службам и сотрудникам аэропортов работы добавилось.

- В сложных погодных условиях, но работаем в штатном режиме. Для обеспечения безопасности полетов службы аэропорта чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда, воздушные суда проходят антиобледенительную обработку, - рассказали kp.ru в аэропорте «Домодедово».

Согласно «Яндекс. Расписанию», в столичных аэропортах практически нет задержек и отмен: Внуково – 4 рейса задержано, 2 отменено, Домодедово – 6 рейсов задержано, 1 отменен, Шереметьево – 3 рейса задержано, 6 отменено.

- Пятница – это означает, что дорогах традиционные пятничные пробки. Ожидается в пиковое время загрузка – 6-7 баллов. По данным синоптиков, возможное образование гололедицы, поэтому просим водителей быть аккуратнее за рулем, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Повышенная готовность коммунальных служб

Из-за ожидаемого снегопада, который растянется на четыре дня, городские службы работают в режиме повышенной готовности. На уборку Москвы выпустят около 12 500 единиц техники. Вывозить снег с улиц города будут в круглосуточном режиме.

- Непрерывно очищаются транспортные магистрали, для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб, - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

Очищать от снега в приоритетном порядке будут пешеходные зоны, остановки, подходы к станциям метро и к объектам социальной сферы.

Около 2000 железнодорожников расчистят пути

В предстоящие выходные около 2 тысяч железнодорожников и 90 единиц спецтехники будут задействованы в расчистке пути от снега. Об этом сообщили представители Московской железной дороги.

- Все работники обеспечены спецодеждой, теплой обувью и инвентарем. Очистка железнодорожного полотна организована по специальному графику и не создаст помех движению поездов, - рассказали в пресс-службе МЖД.

Работы по очистке снега будут проводиться в дневное и ночное время.

Какая погода будет в выходные?

Небольшие снегопады продолжатся, в ночные часы температура опустится до -5… -6 градусов, а днем достигнет -2… -4 градусов.

- Прогнозируется небольшой снег 29 января, также он продолжится 30 января. В эти дни также выпадет около 1-2 мм осадков. Метель не ожидается, - говорит Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Более интенсивный снегопад ждет москвичей в последний день января. Снег будет идти в ночь на 31 января и продолжится днем.

- Однако нельзя говорить, что за последние дни января (четыре дня) выпадет много снега. Это всего будет от 8 до 11 см снега. Если бы столько выпало в один день, то можно было бы говорить о каких-то отклонениях. А так нормальная классическая зимняя погода. Правда, работы коммунальным службам добавится, - говорит Татьяна Позднякова.