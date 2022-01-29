Власти Москвы встречают новую волну коронавируса во всеоружии

С 28 января при симптомах ОРВИ москвичи смогут по телефону получить первичную консультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Да, «омикрон» гораздо заразнее «дельты» - об этом стало известно сразу после обнаружения нового штамма коронавируса. Статистика заболеваемости в Москве это наглядно показывает: 26 февраля – 19,8 тысяч человек, 27-го – 26,5 тысяч, 28 февраля – 23,9 тысяч. При этом отзывы экспертов показывают, что система здравоохранения Москвы полностью мобилизована, а у властей столицы нет мандража перед новой волной пандемии.

БЕЗ ПЕРЕГИБОВ

Москва разумно относится к ограничениям: одни при необходимости вводятся, другие отменяются. Главное сделать ее максимально безопасной без кардинальных перегибов в ту или иную сторону. Действующие сегодня ограничения необходимы и без них не обойтись.

Некоторые из них перечислим. Введен домашний режим для людей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания (при этом социальные службы продолжают свою работу), большинство предприятий столицы перевели на дистанционку не менее 30% работников, запрещено проведение публичных мероприятий. Посещение театров и музеев допускается лишь при наличии QR-кода (заполнение не более 70% мест). Введен тотальный запрет на курение кальянов в ресторанах, кафе и иных общественных местах (эксперты говорят, что при курении сложно соблюдать необходимые меры предосторожности).

Да, москвичам не стоит расслабляться: забывать о средствах безопасности в транспорте и других общественных пространствах, продолжать вакцинироваться, пользоваться пунктами экспресс-тестирования. С другой стороны, бизнес живет, все работают – торговые центры, рестораны и кафе, театры, музеи и кинотеатры, открыты школы и детские сады (карантин вводится в классах, где выявлены случаи заболевания, но не все школы), не останавливаются стройки и все остальные отрасли.

ОТКРЫТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ПО ТЕЛЕФОНУ

Протекание болезни при «омикроне» проходит легче, чем при других штаммах коронавируса, вероятность летального исхода или госпитализации при заражении им гораздо меньше.

«Симптомы этого штамма - насморк, чихание, боль в горле, повышение температуры, головные боли. Панику создавать не надо. Надо понять, что он гораздо легче проходит, чем «дельта». И вероятность летального исхода или попадания в больницу гораздо меньше», - пояснил врач общей практики Мудар Абу-Альджадаель.

Специалист при этом призвал заболевших изолироваться дома, поскольку новый штамм распространяется быстрее, чем другие инфекции, и может заразить большое количество людей.

Почувствовали симптомы ОРВИ? Ваши дальнейшие действия:

Вариант 1: Можете прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приёма в свою поликлинику через «ЕМИАС.ИНФО» или портал mos.ru.

Вариант 2: С 28 января при симптомах ОРВИ москвичи смогут по телефону получить первичную консультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого необходимо заполнить заявку с помощью электронной формы на портале Мэра Москвы mos.ru. Затем с вами свяжется врач, проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней. Приход в поликлинику для получения больничного не требуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.

Вариант 3: В случае, если москвичу с симптомами ОРВИ требуется очная консультация и осмотр врача, но он не может посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжёлого течения заболевания – он может вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.