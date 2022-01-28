Музей Барби построят по соседству с домом Дмитрия Нагиева

Музей Барби будет расположен в жилом доме певицы Татьяны Тузовой, которая называет себя русской Барби Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковном поселке Княжье озеро откроют Музей Барби. В нем разместят коллекцию кукол, гардеробную с розовой одеждой, создадут фотозоны. Гости фактически попадут в дом известной на весь мир куклы. Он будет напоминать дворец. Внутри будут розовые стены, мебель, зеркала и даже ванна. «КП» узнала о проекте, который готовится к открытию в 2026 году.

Розовый дом в стиле Диснейленда

Музей Барби будет расположен в жилом доме певицы Татьяны Тузовой, которая называет себя русской Барби. Вместе с супругом женщина уже выбрала проект дома с розовыми башнями, который будет построен в элитном поселке Княжье озеро (24 км от МКАД), где по соседству дома телеведущего Дмитрия Нагиева, актрисы Марии Мироновой, певицы Светланы Лободы.

На территории поселка есть собственное озеро, живописные аллеи, бассейн, магазин, детский сад, школа, зоопарк, церковь. Теперь еще - Музей Барби, который визуально будет напоминать розовый замок в графстве Эйршир (в Шотландии), который можно снять в аренду за 3000 фунтов.

Сказочный дворец появится в поселке Княжье озеро Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сейчас мы занимаемся строительством дома. Это будет большой розовый дворец 1500 квадратных метров. Половина дома будет предназначена под музей и половина для проживания нашей семьи, - рассказывает kp.ru Татьяна Тузова.

Идея создать Музей Барби родилась не спонтанно, так как Татьяна Тузова уже много лет выступает в образе куклы. У женщины накопились розовые платья, заколки, посуда, мебель, а самое главное – коллекция из 11 тысяч кукол Барби. Все игрушки в коробках, среди них есть ретро-куклы – 70, 80, 90-х годов. Совсем недавно в коллекции Татьяны появились две уникальные модели – 63-летние Барби. Они настолько редкие, что коллекционер из Америки продал за космические цены – по 1,2 млн рублей. Еще есть 1000 кукол бойфрендов Барби – это известные Кены.

Совсем недавно в коллекции Татьяны появились две уникальные модели – 63-летние Барби Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне хочется, чтобы эта коллекция кукол стала достоянием России, чтобы в музей могли приезжать туристы. Это моя жизненная цель – оставить след, - говорит Татьяна Тузова.

Сейчас прорабатывается проект с архитекторами. Тузова хочет, чтобы дом был в стиле Диснейленда. Возле него будет создана парковка на восемь автомобилей, куда точно станут три розовых авто певицы, а также гостевые места.

Татьяна Тузова уже много лет выступает в образе куклы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Барби - хорошо, но лучше русскую куклу

Пока же ведется подготовка Музея Барби, Тузова продолжает пополнять коллекцию кукол. Осталось понять, не станет ли игрушкам тесно в новом доме к тому моменту, когда его построят? Впереди еще четыре года, а Татьяна только за это лето хочет пополнить коллекцию на 1000 штук и тогда у нее будет уже 12 000 Барби.

Не исключено, что к открытию музея Тузова выпустит собственную куклу. Несколько лет она мечтает создать русскую Куклу Таню. Идея даже понравилась Ивановской фабрике игрушек, с которой Тузова вела переговоры.

- Была пробная партия кукол, правда, вышла неудачной. К тому же возникла проблема с создание мелких деталей – туфелек, сумочек. Чтобы штамповать туфельки – аппарат стоит 6 млн рублей. Смысла покупать это оборудование нет, цель-то заработать, - говорит Татьяна Тузова.

- И что будете делать?

- Пока запатентовала русскую Куклу Таню, чтобы никто не смог воспользоваться идеей. Нужно ехать в Китай. Из-за этой пандемии никак не доеду. Пока у меня есть только бумажная версия куклы Тани – помните такие были в детстве? Когда можно из бумаги вырезать для нее платья, шляпку. Но мы обязательно выпустим русскую Куклу Барби, как бы это сложно не казалось.

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