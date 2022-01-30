Электричество из борщевика: художники и ученые придумали, как извлечь пользу из вредного растения

Борщевик - это не только опасный сорняк, но и несколько джоулей энергии. Фото: Shutterstock

Как известно, кролики - это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса. Перефразируя шутку, борщевик - это не только опасный сорняк, но и несколько джоулей энергии.

На обновленной экспозиции в пространстве арт-платформы Cube. Moscow показали интересный проект, доказывающий способность растений накапливать ванадий из почвы. Выставка-эксперимент носит называние Vanadium Bloom и демонстрирует этапы получения из сорняков ванадиевых батареек.

- Борщевик растет там, где не могу жить другие растения, - говорит художник Дарья Трубарова. - В том числе, он активно осваивает территорию заводов, впитывая из почвы различные гадости, но при этом не умирает и продолжает расти.

Это не голословное утверждение. Способность сорняков накапливать соединения металлов - сейчас одно из перспективных направлений зарубежных исследований. Как рассказывает куратор постдисциплинарной исследовательской платформы Posthuman Studies Lab Никита Сазонов, в тропических лесах Новой Каледонии уже действуют целые фермы, на которых при помощи растений добывают никель.

Никель из наших сорняков вряд ли добудешь, а вот, судя по всему, железо и ванадий подмосковный борщевик накапливает очень хорошо. По крайней мере, так считают отечественные ученые.

Над проектом работали художники и ученые из РХТУ им. Менделеева. Для исследования собирали растения, "захватившие" территории предприятий со всего бывшего СССР. В том числе - с Джанкойского машиностроительного завода, Омской ТЭЦ-5 и других.

В сбор попал не только борщевик.

- Сама я собирала золотарник, бывшее декоративное растение, ставшее сорняком, - говорит Дарья. - Для работы выбирала Запрудненский завод электроламповых приборов. Когда-то это был военный завод, здесь производили телевизоры. Сейчас он в удручающем состоянии...

Пока не очень ясно, сколько нужно растений, чтобы запитать проточную батарею, работающую на ванадии. Именно эту задачу сейчас решают ученые, работая с биомассой, которую привезли со всех уголков России.

Часть эксперимента продолжается непосредственно не выставке. Художники оформили зеленые клумбы с почвой, куда добавили определенную концентрацию ванадия. В процессе выставки ученые будут наблюдать за тем, как соединения мигрируют в сорняки. По завершении экспозиции растения будут использованы для выработки энергии.

Любопытно, что в составе группы, занимающейся этим исследованием, есть не только художники и ученые-химики, но и философы.

- Мы рассматриваем тот же борщевик как зеленого пролетария, - говорит философ Никита Сазонов. - Эти растения одичали, перешли на автономное существования и захватывают территории, с которых ушел человек. По сути, они существуют после нас, как хозяйствующих агентов и сами в каком-то смысле становятся этими хозяйствующими агентами...

Как попасть на выставку

Выставка проходит с 29 января по 11 марта в галерее «Среда», расположенной в пространстве Cube. Moscow на парковке The Ritz-Carlton на ул. Тверской, 3.

Стоимость посещения — 200 рублей (единый вход на все экспозиции Cube. Moscow). Галерея работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00. Из-за пандемийных ограничений требуется предварительная запись на посещение в выбранное время. Выбрать билеты можно здесь.