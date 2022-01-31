Все, что важно знать о ситуации с «омикроном» в Москве

Москвичам не стоит расслабляться и забывать о средствах безопасности. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/Агентство «Москва»

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСА

1 Сколько у нас новых зараженных и хватает ли в больницах коек?

По данным оперштаба столицы на 27 января т. г., за сутки прибавилось 26 586 новых случаев COVID. Из них в стационары попали 5,5% заболевших, то есть госпитализация в Москве остается на достаточно низком уровне. В целом этот показатель стабилен в последние дни.

2 Пациентов с ковидом все больше, значит, скоро объявят очередные ограничения?

Столичные власти отмечают, что ситуация с коронавирусом в городе полностью контролируемая. Разумеется, цифры растут - таковы особенности нового штамма. Но одновременно Москва продолжает усиливать здравоохранение и упрощает взаимодействие врачей и пациентов.

«Новые ограничения вводятся тогда, когда медицинская система работает на пределе, - напомнила Ракова. - Сейчас резервов достаточно. Уже перестроена работа поликлиник. Решение о дополнительных мерах будет принято, если того потребует ситуация».

При этом в Москве усилили проверки санитарной безопасности - в метро, торговых центрах, ресторанах и других заведениях. Конечно, москвичам расслабляться пока рано. Правила пандемии простые и всем известные - носим маски в транспорте и других общественных местах, проходим вакцинацию и ревакцинацию, проверяемся в пунктах экспресс-тестирования на ковид и так далее. При этом бизнес живет, стройки растут, все работает - торговые центры, рестораны, театры, музеи и кино. Плюс открыты школы и детсады. Карантин объявляют в классах, где есть случаи заболевания, но не по всем школам. Кстати, теперь для тех, кто контактировал с зараженными ковидом, укоротили карантин - с 14 дней до 7.

И власти, и горожане понимают, что городу нужно жить, поэтому к ограничениям Москва относится разумно и гибко.

3 Справляются ли поликлиники?

Их уже по максимуму переключили на больных ковидом или с подозрением на него. По наблюдениям, болезнь чаще похожа ОРВИ. Но все же «омикрон» более заразен. Поэтому в поликлиниках сделали все, чтобы быстро помогать тем, кому нездоровится.

Для этого:

• расширили службу дежурных врачей;

• позвали на дежурный прием специалистов поликлинического звена из других отделений, стационаров, а также ординаторов и студентов-медиков;

• открыли онлайн-запись к дежурному врачу своей поликлиники. Пациенты могут заранее выбрать время, избавить себя от толпы в коридорах и очередей у кабинетов.

4 А если на прием к врачу придет сразу много людей?

Как объяснили в оперштабе, даже если в какой-то момент к врачам одновременно приходит много посетителей, в поликлинике действуют так:

• оперативно реагируют на ситуацию в конкретном здании, чтобы избежать очередей;

• корректируют график работы врачей под конкретную ситуацию.

Главное! В поликлиниках соблюдаются все правила безопасности:

• на входах посетителям измеряют температуру бесконтактным способом и сразу выдают респираторы с максимальной защитой от вируса;

• администраторы поликлиник строго следят за соблюдением всех ковидных мер - обеспечивают соцдистанцию и соблюдение масочного режима.

«Сейчас очередей у нас нет», - подтвердил главврач диагностического центра № 5 Павел Гуляев. Об этом говорят и его коллеги из других медучреждений.

«В московских поликлиниках нет очередей, - отметил главврач поликлиники № 220 Андрей Федорук. - Жители получают медпомощь в тот же день. Даже в самые загруженные часы ожидание приема не превышает 30 минут».

СКАЗАНО

Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, сейчас в городе свободно 7 тысяч коек - 42% от развернутого коечного фонда.

На заметку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Георгий ВИКУЛОВ, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог:

- Для омикрон-штамма у большинства людей характерно легкое малосимптомное или бессимптомное течение. Но это не означает, что инфекция является обычной простудой. Потому что постковидный синдром никто не отменял. Лучше обратиться за помощью, чтобы как минимум дистанционно получить консультацию. Температура 37,8 - это не повод для вызова врача на дом. Просто следуйте рекомендациям врачей.

Владимир ЗАЙЦЕВ, отоларинголог, кандидат медицинских наук:

- При симптомах ОРВИ лучше остаться дома и использовать препараты для лечения вируса. Можно воспользоваться средствами, которые найдутся почти в любой домашней аптечке: промывать горло и нос антисептиком на водной основе, принимать витамин C и пить больше жидкости.