Благоустройство в Москве в 2022 году: Обновленная Басманная улица напомнит о царской Немецкой слободе

В двух районах - Басманном и Красносельском - отремонтируют сразу 15 улиц, проездов и переулков

Пока столицу накрывает снегопадами, самое время помечтать о весне и прогулках под теплым солнышком по городу. В этом году красивых пешеходных маршрутов в разных округах Москвы станет еще больше. В планах мэрии - благоустроить 56 площадей, улиц, набережных и 66 парков, как в центре, так и на окраинах. Первые проекты 2022-го москвичи уже выбирают на электронном голосовании на сайте «Активного гражданина» (ag.mos.ru). Рассказываем, как изменятся некоторые известные места столицы.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

В двух районах - Басманном и Красносельском - отремонтируют сразу 15 улиц, проездов и переулков, а также соседние с ними скверы. В списке - улицы Новая и Старая Басманные, Спартаковская, Бакунинская, Казакова, Александра Лукьянова, а также Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик.

Местным жителям хочется сохранить дух старой Москвы. Для этого, к примеру, прогулочные дорожки в скверах вдоль улиц замостят клинкером - мелкой кирпичной плиткой. Такой отсыл в прошлое напомнит об историческом районе Немецкая слобода, который находится в этих местах с XVII века. Для каждой улицы придумают свой рисунок «напольного» покрытия в стиле классической раскладки елочкой.

Во время благоустройства в районах появится несколько пешеходных зон, новые тротуары, деревья и кустарники. Фонари с яркими лампочками поставят на оживлённых больших улицах. А во дворах и скверах свет будет приглушённый. Кроме этого, рядом с жилыми домами реконструируют детские и спортивные площадки.

ОКОЛО ВОЛОКОЛАМСКОГО ШОССЕ СОХРАНЯТ КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ И БЕЛОК

После перезагрузки автомобильного движения на Волоколамском шоссе проведут благоустройство. Длина обновляемого участка - около шести километров, а площадь работ - 87 гектаров. Вылетная магистраль станет комфортнее для пересадок. На ней появятся удобные автобусные остановки, пешеходные переходы и указатели. Помимо этого, обновят общественные зоны и парки около шоссе. Среди них, например, площадь перед Строгановским училищем, парки «Берег реки Сходни» и «Долина реки Химки». В них наведут порядок в местах релакса и занятий спортом, на детских площадках и прогулочных маршрутах. А в сквере около Строгановского училища восстановят исторический «интерьер» и скульптуры. Перед главным входом в учебный корпус появится зона отдыха и парковка, а также дополнительные деревья и кустарники.

После перезагрузки автомобильного движения на Волоколамском шоссе проведут благоустройство

Кроме того, рядом с Волоколамским шоссе откроют единый пешеходный маршрут в Щукинском парке и Всехсвятской роще. Вместо асфальта на парковых дорожках в разных точках уложат мелкий гравий, прочное покрытие из песка, каменной крошки и стекла. Кстати, стихийные народные тропы сохранят. У местных жителей есть традиция - развешивать в парке птичьи и беличьи кормушки. Во время ремонта на деревьях оставят самые качественные и необычные «столовые».

ПЛОЩАДЬ УНИВЕРМАГА «МОСКВА» УКРАСЯТ ЛИПОВЫЕ АЛЛЕИ

Ленинский проспект от Садового кольца до Университетского проспекта полностью переделают. В первую очередь тротуары спрячут от дороги за зеленым ограждением из деревьев и кустарников. При этом полос для проезда машин меньше не станет. Вдоль маршрута появятся новые скверы и прогулочные аллеи. А проходы к Нескучному саду окультурят. К примеру, около больницы № 1 имени Пирогова высадят больше деревьев и кустарников. В районе дома 20 по Ленинскому проспекту небольшую улицу превратят в пешеходную аллею. В сквере на улице Академика Петровского заменят плиточное покрытие на дорожках, скамейки, урны, а также поставят новые фонари.

Еще одно место для отдыха обустроят между знаменитыми полукруглыми домами на улице Орджоникидзе, выходящими на площадь Гагарина. Входы в поликлинику и библиотеку украсят современные лавочки. Рядом отремонтируют площадку для выгула собак и высадят уютный сквер. Выезд на Ленинский проспект по улице Орджоникидзе сохранят.

Вдоль маршрута появятся новые скверы и прогулочные аллеи

Площадь перед универмагом «Москва» расширят. На ней вырастут липовые аллеи, которые красиво оформят декоративным освещением. Около боковых фасадов универмага появятся удобные подъезды и парковки.

ГАМАК У ДОМА

Вдоль поймы реки Яузы от Широкой до Енисейской улицы устроят променад с кафе, детские игровые городки и зону отдыха с настилами у пруда. Здесь появится экоплощадь с гамаками и тематической детской площадкой. Рядом разместят спортивный кластер. Желающие смогут поиграть здесь в футбол, волейбол и баскетбол. При этом действующий скейт-парк обновят. Для любителей прогулок откроют новые пешеходные маршруты, велодорожки и экотропу. У берегов Яузы обустроят пирсы.

Вдоль поймы реки Яузы от Широкой до Енисейской улицы устроят променад с кафе, детские игровые городки и зону отдыха с настилами у пруда

ЦИФРЫ

В 2022 году в столице наведут порядок:

В 56 общественных пространствах в центре и округах. Среди них:

- исторические кварталы Басманного района (23 улицы), Арбата и Хамовников (18 переулков);

- участок в районе площади Павелецкого вокзала;

- переулки между Тверской и Большой Никитской;

- Конюшковская улица;

- Волоколамское шоссе;

- Ленинский проспект – на участке от Садового кольца до Университетского проспекта;

- участок около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте.

В 66 парках и около 17 прудов. Среди них:

- Покровское-Стрешнево;

- Битцевский лес;

- Кусково, в том числе соседний сквер вдоль улицы Юности;

- Щукинский парк;

- Всесвятская роща;

- долина реки Химки вдоль Волоколамского шоссе;

- два северных участка реки Яузы вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы;

- Михайловский пруд в Зеленограде.

Кроме того, по программе «Мой район» благоустройство проведут в 55 местах отдыха в округах и парковых зонах общей площадью порядка 550 гектаров.