В московских поликлиниках нет очередей благодаря новому стандарту работы с ОРВИ

Посетителям с симптомами ОРВИ в московских поликлиниках делают экспресс-тест на COVID-19 и одновременно берут мазок для ПЦР-теста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Благодаря новым стандартам приема пациентов с симптомами ОРВИ в московских поликлиниках удалось избежать очередей. Даже в самый загруженный день недели – понедельник - можно свободно попасть на прием к врачу, при этом столпотворения в больничных коридорах нет. В этом убедились столичные журналисты, отправившись 31 января в рейд по московским поликлиникам.

Корреспонденты издания Lenta.ru посетили сразу несколько медучреждений в самый час пик – с утра. Они пришли в поликлиники по месту жительства в Южном Бутове и Гольянове – это одни из самых густонаселенных районов столицы. Проверка показала, что, несмотря рост заболеваемости COVID-19, поликлиники работают в штатном режиме, без очередей. В любой из них можно попасть на прием к дежурному врачу.

После введения нового стандарта работа с больными ОРВИ действительно изменилась. Для пациентов с признаками простуды организован отдельный вход, возле которого дежурит сотрудник поликлиники с термометром. После замера температуры пациентам выдают не просто маски, а респираторы с более высокими защитными свойствами против коронавируса.

Попасть на прием к дежурному врачу можно действительно в любой поликлинике, независимо от места регистрации пациента и его прикрепления к медучреждению. Из-за роста заболеваемости в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей. Теперь они работают без выходных. Прийти к ним на прием можно ежедневно с 8 до 20 часов, однако по факту медики работают до последнего пациента.

Напомним, на усиленный режим работы поликлиники столицы перешли в январе этого года. Для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, в них перестроили систему маршрутизации пациентов внутри здания. В поликлиниках выделили дополнительные кабинеты для приема людей, жалующихся на простуду. Такие помещения полностью изолированы от остальных, так что пациенты с другими заболеваниями могут чувствовать себя в безопасности. Посетители с симптомами ОРВИ заходят в здание через отдельный вход. Им делают экспресс-тест на COVID-19 и одновременно берут мазок для ПЦР, даже если экспресс-тест показал отрицательный результат. В зависимости от результатов экспресс-теста пациентов делят на два потока, и они отправляются на прием к специалистам, не пересекаясь друг с другом. Такая система позволяет обезопасить других посетителей и провести тестирование на коронавирус в максимально сжатые сроки.

С 28 января пациенты с симптомами ОРВИ могут открыть больничный лист дистанционно, без посещения поликлиники. У москвичей, почувствовавших недомогание, есть три варианта действий. Первый – записаться на прием к участковому врачу в своей поликлинике по телефону, через сайт, мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» или на портале mos.ru. Либо пациент может прийти без записи к дежурному врачу в любой поликлинике города.

Второй вариант - получить аудиоконсультацию врача, одновременно дистанционно открыв больничный. В этом случае больному нужно заполнить электронную форму на портале mos.ru и отправить ее. После этого с пациентом свяжется врач, расспросит его о самочувствии, выдаст электронный рецепт на нужные препараты и откроет больничный лист по ОРВИ сроком на семь дней.

Третий вариант – вызвать врача на дом, позвонив на горячую линию 122. Этот вариант рекомендуется людям, которым необходима срочная консультация медиков, однако они не могут посетить поликлинику из-за плохого самочувствия или маломобильности.

Закрыть больничный также можно дистанционно, после того, как врач уточнит самочувствие пациента по аудиоконсультации. Посещать поликлинику в этом случае не нужно: больничный будет доступен в электронной медицинской карте и автоматически будет отправлен работодателю. При отсутствии у пациента жалоб врач закроет больничный лист. Если симптомы заболевания у человека сохраняются, и он пока не готов выйти на работу, больничный ему продлят.

Москвичам, оказавшимся на карантине из-за контакта с больными коронавирусом, теперь тоже можно закрыть больничный дистанционно. Приходить в поликлинику или вызывать врача на дом для этого больше не нужно. Больничный закроют автоматически, а документ направят работодателю.