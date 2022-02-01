Современную клинику и новую школу откроют в Истре

Андрей Воробёв и Тимур Иванов осмотрели медицинские кабинеты. Фото: Пресс-служба правительства МО.

Жительница Истры Ольга Фадеева объясняет, как было раньше:

- По себе и по рассказам своих знакомых знаю - в стационаре нашей Истринской больницы иногда не хватало мест. И тогда людей чаще всего везли в Красногорск. Ну и само здание, конечно, и его «начинка» оставляли желать лучшего. А теперь же будет совсем другое дело!

Но уже этой весной сдадут новый многопрофильный круглосуточный стационар и поликлинику - подразделения Истринской областной клинической больницы. Эти объекты серьезно усилят мощности системы здравоохранения городского округа. Стационар рассчитан на 160 коек. Поликлиника - на 160 посещений в смену.

«МЫ ОДНА КОМАНДА»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым проверили, как идет строительство, - работы на объекте ведутся как раз силами Минобороны. Проект поддержан Президентом России.

- С Министерством обороны у нас сотрудничество в разных сферах. И прежде всего в здравоохранении, - напомнил Андрей Воробьёв. - Госпиталь в «Патриоте» (временный ковидный госпиталь. - Авт.) работает уже два года. В пик заболеваемости он в нашем распоряжении, профессиональные врачи всегда оказываются рядом. Второе, стратегическое, направление сотрудничества - строительство. Мы одна команда, работаем в тесном партнерстве. Инфраструктура, дороги, поликлиники, госпитали, школы, детские сады очень важны для качества жизни.

Палаты стационара оснащены современным оборудованием.

На данный момент в городском округе действует три стационара - в самой Истре, в Дедовске, в Павловской Слободе. Новый будет четвертым по счету. В нем появятся терапевтическое, хирургическое (на 50 коек), травматологическое, гинекологическое (30 коек) и реанимационное отделения. Плюс предусмотрено создание операционного блока для плановых и экстренных операций. Причем прямо отсюда истринские хирурги могут проводить телеконсультации с коллегами из ведущих российских клиник.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

- Больница будет одной из самых современных. Сюда поставлено огромное количество оборудования, - рассказал Тимур Иванов. Госпиталь может оказывать совершенно разнопрофильную медицинскую помощь.

В диагностическом блоке появится КТ (компьютерная томография) и рентген-аппарат. В эндоскопическом отделении можно будет проводить исследования под седацией (так называют кратковременный наркоз).

Что касается новой поликлиники, там будут принимать узкие специалисты - терапевт, невролог, кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог. Хорошее подспорье для городского округа, откуда пациентов иногда действительно приходилось отправлять в поликлиники соседних муниципалитетов.

Поликлинику, как планируется, строители сдадут уже к 1 апреля. Стационар - к 9 мая.

А В ЭТО ВРЕМЯ

…И минус вторая смена

Новая трехэтажная школа в истринском микрорайоне Восточный в августе 2021 года стала одной из двадцати пяти подмосковных школ, в фундамент которых были заложены «капсулы времени». Стартом закладки этих посланий для будущих поколений из Центра управления регионом руководили губернатор

Современные школы строятся в рамках президентского проекта. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Андрей Воробьёв и вице-премьер России Татьяна Голикова.

Губернатор проверил ход работ на стройплощадке. Школа будет рассчитана на 825 детей. Планируется, что ребята начнут в ней учиться уже в начале 2023 года.

- Регион развивается. Важно иметь не только форму: госпиталь, школу и детский сад, но и содержание, - отметил Андрей Воробьёв. - Для этого нужно привлекать способных, талантливых учителей и не отпускать тех, кто себя реализовал. Мы должны постоянно быть в диалоге со специалистами разных профессий, которые обеспечивают качество жизни.

Губернатор напомнил, что в 2022 году в Московской области будут открыты сразу 20 новых школ. При этом строят их по новому единому стандарту.

- Каждая из новых школ имеет огромное значение. Все дети хотят учиться в современных школах с необходимым оборудованием. У наших жителей запрос очень большой, мы его видим и стараемся с этим справляться.

В новом стандарте заложена не только квадратура классов (это куда более просторные помещения, нежели было в зданиях школ советского образца), но и современные интерьеры, и качество благоустройства территории. Например, школа микрорайона Восточный будет состоять из трех блоков - отдельно для младших, средних и старших классов. Внутри - два спортзала, актовый зал, столовая, библиотека с IT-зоной, медпункт. Во дворе - большая спортивная площадка для занятий командными видами спорта.

После запуска учебного заведения дети, живущие в микрорайоне, наконец-то смогут посещать школы рядом с домом. Сейчас их приходится возить в другие районы - школу № 2 и имени Чехова и Истринский лицей, которые после появления по соседству нового микрорайона оказались переполненными. Например, «двойка» рассчитана на 1300 человек, а учатся в ней 1900! (400 человек в итоге посещают занятия во вторую смену). Мощность лицея - 1100 мест, а по факту учеников в нем сейчас около 1500.

Вообще в Восточном собственная школа должна была появиться еще в 2019 году, но застройщик обанкротился и не достроил все, что обещал. Так что проблему пришлось решать властям Московской области.

После запуска школы в Восточном (и еще в 2022 году должна появиться новая школа в Павловской Слободе) вторая смена в муниципалитете будет сокращена до минимума.